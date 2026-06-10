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«Группа Астра» переходит на корпоративный мессенджер от компании «Магнит»

Tag станет единым корпоративным мессенджером «Группы Астра». Мессенджер развернут во внутреннем контуре ИТ-компании на собственной инфраструктуре, что гарантирует независимость от вендора и внешних провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Магнит» начал внедрять собственный корпоративный мессенджер в компаниях-партнерах. Первой компанией, которая переходит в Tag, стала «Группа Астра».

Tag – собственная разработка «Магнита» на базе open-source платформы Mattermost, которую сотрудники компании используют с 2025 г. Она реализует все привычные функции современного мессенджера: позволяет обмениваться сообщениями и медиа в личных чатах и публичных каналах, совершать голосовые звонки, в том числе групповые, планировать отложенные сообщения, синхронизироваться с другими устройствами для доступа к переписке с телефона и компьютера. Команда «Магнита» продолжает развивать Tag, добавляя дополнительный функционал.

Приложения Tag доступны для всех мобильных и десктоп-платформ: Android, iOS, Windows, MacOS и Linux. В настоящее время «Группа Астра» завершает тестирование продукта и готовится к его запуску в промышленную эксплуатацию.

«В «Магните» более 250 тыс. сотрудников успешно пользуются корпоративным мессенджером Tag нашей собственной разработки. Такая значительная база пользователей позволяет нам уверенно предлагать наш продукт компаниям-партнерам. Мы уверены, что Tag – оптимальное решение для «Группы Астра» и рады нашему партнерству в новом направлении», — сказал Егор Карицкий, директор по ИТ-инфраструктуре розничной сети «Магнит».

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«Мы использовали корпоративный мессенджер Mattermost, который уже не отвечает нашим требованиям, особенно в области информационной безопасности. Вендор больше не поддерживает решение, обновление некоторых официальных плагинов больше недоступно. Поэтому мы приняли решение о переходе на корпоративный мессенджер Tag от «Магнита». Он обладает всеми необходимыми нам функциями и обеспечивает простую миграцию пользователей, позволяя сохранить историю переписок, структуру каналов и чатов», — сказал Игорь Сорокин, директор по продажам направления «Ритейл» «Группы Астра».


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