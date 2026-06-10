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Exeplant FabricaONE.AI выпустила новую версию ExeMES 3.0

Компания Exeplant FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представила новую версию ExeMES 3.0. Главное обновление — возможность регистрировать дополнительные данные о ходе производственного процесса и параметры работы оборудования, которые требуют периодической фиксации.

Теперь в ExeMES можно сохранять показатели, которые не входят в базовые сущности системы, но важны для контроля производства. Например: режимные параметры оборудования: давление, температура и другие показатели; параметры изделия: ширина, длина, толщина; любые дополнительные данные, которые нужно фиксировать в привязке к рабочему центру, объекту производственной модели или производственному заданию.

Для этого в ExeMES Client появился интерфейс конфигурирования параметров: пользователь может настроить, какие данные должны регистрироваться для конкретного объекта или производственной операции, а также определить периодичность их заполнения.

В ExeMES RuntimeClient добавлены интерфейсы для регистрации и отображения значений этих параметров. Кроме ручного ввода, поддерживается автоматическая регистрация данных из АСУТП через web API ExeMES. Это расширяет возможности системы по сбору производственной информации и позволяет формировать более полную цифровую историю процесса.

В версии 3.0 также добавлены новые возможности для работы с материалами и производственными маршрутами. В ExeMES RuntimeClient реализован учет подпартий материалов. Это позволяет точнее отслеживать движение и использование материалов в производстве. В ExeMES Client появилась возможность вручную корректировать расположение карточек операций на карте маршрута производственного процесса. Настроенное расположение карточек наследуется из процесса в производственные заказы, что делает работу с маршрутами более удобной и наглядной. Также в релиз вошел большой пакет исправлений для ExeMES RuntimeClient, ExeSched и ExeMES Client.

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Версия ExeMES 3.0 делает систему более гибкой в части сбора производственных данных, улучшает точность учета материалов и повышает стабильность ключевых пользовательских сценариев.

Новый релиз особенно важен для производств, где необходимо фиксировать не только факт выполнения операций, но и дополнительные параметры процесса, оборудования и изделия. Это помогает получать более детальную картину производства, повышать прозрачность процессов и создавать основу для дальнейшей аналитики.

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