Digital Sector запустил практику внедрения ИИ-компонентов в заказные веб-системы

Компания Digital Sector запустила ИИ-направление внутри практики заказной веб-разработки. Компания будет развивать проекты, в которых искусственный интеллект становится частью веб-систем, порталов, личных кабинетов, сервисных платформ и интеграционных решений. Об этом CNews сообщили представители Digital Sector.

В компании связывают это решение с изменением спроса со стороны бизнеса. Если раньше заказчики чаще тестировали отдельные нейросетевые инструменты, то сейчас все чаще обсуждают прикладные сценарии: как встроить ИИ в действующие цифровые сервисы, связать его с данными и бизнес-процессами, обеспечить стабильность, безопасность и дальнейшую поддержку.

В ИИ-направление войдут проекты с интеллектуальными помощниками, голосовыми и текстовыми интерфейсами, обработкой пользовательских запросов, поиском по данным, классификацией обращений, автоматизацией сценариев и другими ИИ/ML-компонентами. Такие решения будут развиваться не как отдельные продукты, а как часть заказной веб-разработки.

Технологическая часть таких проектов может включать NLP, ML-модели для понимания пользовательских намерений, обработку голосовых и текстовых запросов, интеграции с внешними и внутренними системами, потоковую передачу данных, очереди сообщений, нагрузочное тестирование и мониторинг.

Одним из проектов, повлиявших на выделение направления, стала разработка омниканального голосового и текстового помощника для цифровой экосистемы. Проект начинался с MVP на готовом фреймворке, но по мере роста сценариев потребовал перехода к собственной архитектуре. Команде нужно было обеспечить работу с голосом и текстом, многоэтапные диалоги, интеграции с внешними сервисами, сохранение контекста и устойчивость к нагрузке.

Над проектом работала команда из 20 специалистов: ML-инженеры, backend-разработчики, дизайнеры диалогов и аналитики. В проекте применялись технологии обработки естественного языка, модели на основе BERT, gRPC для передачи данных между компонентами и Apache Kafka для устойчивой работы под нагрузкой. Также была реализована карточная логика сценариев, которая позволяет управлять сложными диалогами и развивать новые пользовательские маршруты без полной переработки системы.

«Бизнес переходит от общего интереса к ИИ к практическим задачам: как встроить эти технологии в реальные процессы, связать их с существующими системами и обеспечить качество после запуска. Для нас ИИ-направление — это развитие заказной веб-разработки: ИИ может стать частью портала, личного кабинета, сервисной платформы или внутренней системы, но вокруг него все равно нужны архитектура, интеграции, тестирование, безопасность и поддержка», — сказала Надежда Кадырлеева, исполнительный директор Digital Sector.

Новое направление войдет в портфель услуг Digital Sector для заказчиков, которым требуется разработка веб-систем с нуля, доработка существующих решений, интеграции, техническая поддержка и внедрение ИИ-функциональности в действующие цифровые сервисы.