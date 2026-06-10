«Амаркон» выбрала корпоративный портал «Инкоманд 7.4» для замещения Microsoft SharePoint

Компания «Емдев» объявила о том, что «Амаркон», системный интегратор корпоративных ИТ-решений для крупного бизнеса и государственного сектора, выбрал платформу «Инкоманд 7.4» для импортозамещения корпоративных порталов и цифровых рабочих пространств. По итогам комплексного тестирования «Амаркон» сформировал перечень типовых сценариев применения отечественной no code платформы — от замены существующих портальных решений Microsoft SharePoint до создания B2B- B2C-приложений и корпоративных «госуслуг» для сотрудников.

Выбор «Амаркон» определил комплекс испытаний новой версии корпоративного портала «Инкоманд 7.4». Специалисты системного интегратора проанализировали возможности масштабирования, интеграции с корпоративными системами, пользовательский опыт и соответствие требованиям крупных организаций. Тестирование подтвердило, что внедрение подхода no code и функциональности уровня SharePoint позволяет компаниям сократить до 90% времени вывода новых корпоративных сервисов и снизить до 74% затрат на их разработку.

По оценке «Амаркон», решение особенно востребовано в проектах замещения Microsoft SharePoint и самописных корпоративных порталов. Среди ключевых преимуществ платформы интегратор отметил развитие API, новый no-code-конструктор приложений, обновленные пользовательские интерфейсы и готовность платформы к работе в сложных корпоративных цифровых ландшафтах при значительном снижении нагрузки на ИТ. Системный интегратор планирует использовать «Инкоманд» для создания сервисов внутренних коммуникаций, HR-порталов, партнерских кабинетов, систем самообслуживания сотрудников и других корпоративных сервисов.

Новый релиз «Инкоманд 7.4» предлагает подразделениям ИТ и HR полноценную замену Microsoft SharePoint на российском технологическом стеке. Платформа проектировалась с учётом требований к горизонтальному и вертикальному масштабированию и обеспечивает совместимость с отечественным технологическим стеком. Решение позволяет создавать корпоративные порталы, Help Desk и Service Desk, CRM- и HRM-системы, реестры оборудования, журналы проверок и другие прикладные сервисы в едином цифровом пространстве. При этом платформа выдерживает нагрузку в десятки тысяч одновременных пользователей и масштабируется по мере роста числа сервисов и филиалов.

«Для нас «Инкоманд 7.4» важен не только как инструмент замещения Microsoft SharePoint. В ближайшие годы корпоративные порталы будут развиваться в сторону единых цифровых экосистем, объединяющих коммуникации, HR-процессы, обучение, маркетинговые сервисы и операционную деятельность компании. В таких проектах ключевое значение имеют гибкая кастомизация, развитый интеграционный контур, возможность быстрого запуска новых сервисов и поэтапного наращивания функциональности. Именно этими качествами обладает платформа «Инкоманд», — отметил Алексей Залеский, генеральный директор «Амаркон».

«Мы видим устойчивый рост спроса на проекты импортозамещения корпоративных порталов. «Инкоманд 7.4» стал крупнейшим обновлением платформы за последние годы и объединил результаты масштабной технологической модернизации, включая новый no-code-инструментарий, расширенные интеграционные возможности и обновленный пользовательский опыт. Мы рассчитываем, что платформа поможет подразделениям ИТ и HR сократить до 90% времени на запуск новых корпоративных сервисов. Выбор «Инкоманд» заказчиками и интеграторами подтверждает готовность решения к реализации масштабных проектов в корпоративном и государственном секторе», — сказал Алексей Какунин, генеральный директор компании «Емдев» (EmDev).