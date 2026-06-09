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«ЮMoney» встроила ИИ-рекрутера во внутренний контур: от отклика до собеседования — за один день

Финтех-компания «ЮMoney» встроила языковую модель непосредственно в корпоративную CRM-систему подбора персонала. Решение позволило уйти от ручного скрининга и радикально ускорить путь кандидата от отклика до оффера. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Для соискателей это означает быструю и объективную оценку резюме: система анализирует сотни откликов за минуты, а HR-специалисты связываются с подходящими кандидатами в тот же день. При этом все данные остаются внутри компании — принципиальное отличие от SaaS-решений, где информация уходит на внешние серверы.

Команда департамента внутренних систем разработала ИИ-рекрутера, который сопоставляет требования вакансии с навыками в резюме и выставляет оценку соответствия по десятибалльной шкале. Результат выводится в структурированном формате, готовом для работы специалиста по персоналу.

«Мы не ставили задачу заменить HR-специалистов. Наша цель — высвободить максимум времени для живого общения с кандидатами. ИИ берёт на себя рутину, а рекрутёры фокусируются на том, что умеют лучше всего: проводят собеседования и помогают новым коллегам адаптироваться. В условиях конкуренции за таланты скорость выхода на контакт становится критическим фактором», — сказала Мила Протасенко, руководитель отдела по развитию талантов «ЮMoney».

Разработка заняла несколько месяцев. Модель калибровали на ранее обработанных резюме с оценками от HR-специалистов и внутренних заказчиков — это позволило настроить систему под реальные стандарты компании.

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Данные эксплуатации подтверждают успех сервиса: вакансии в сегменте массового найма закрываются в два раза быстрее, а трудозатраты на первичный разбор резюме сократились на 60-70%. Освободившиеся ресурсы HR-команда направляет на качественный онбординг, развитие корпоративной культуры и поддержку сотрудников.

Проект отражает стратегию «ЮMoney» как поставщика технологических компетенций: команда не просто внедряет готовые решения, а создаёт собственные инструменты на базе современных ИИ-моделей. Опыт автоматизации HR-процессов может быть масштабирован на другие направления бизнеса.

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