Рынок PAM-систем достиг насыщения и составил 5,4 млрд руб. в 2025 году

Компания Piccard представила результаты исследования российского рынка систем класса PAM (англ. Privileged Access Management — управление привилегированным доступом) за 2025 г. По данным аналитиков, рынок останавливается в росте. При этом, чтобы избежать рецессии, необходимо вести активную работу с сегментом малого и среднего бизнеса, где есть запрос на решения класса PAM. Заказчиком исследования выступила компания-разработчик «АйТи Бастион». Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

По итогам 2025 г. объем рынка PAM оценен в 5,4 млрд руб. Из них около 3,8 млрд приходится на выручку вендоров, 1,6 млрд — на заработок интеграторов, которые помогают клиентам с закупками и внедрением средств защиты информации. Ключевой вывод исследования: в 2025 г. рынок достиг насыщения.

Самая востребованная система контроля привилегированного доступа в России по итогам 2025 г. – платформа СКДПУ НТ. Доля рынка «АйТи Бастион» составляет 47%, в тройке лидеров также компании Индид (26%) и Солар (10%).

«Мы заказываем исследование второй год подряд, чтобы иметь полную картину происходящего в отрасли. Цифры показывают, что рынок выходит на плато, конкуренция обостряется, а лидерам приходится активнее адаптироваться к текущим изменениям. Профессиональная аналитика помогает принимать взвешенные решения по модернизации собственной роли в рынке и развитию продукта СКДПУ НТ», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

Насыщение рынка в Piccard объясняют тем, что крупные компании и госсектор, выступавшие основными драйверами продаж в рамках импортозамещения, уже внедрили системы защиты этого класса. На 2026 г. аналитики прогнозируют сокращение рынка — к снижению темпов обеспечения технологической независимости добавляется охлаждение экономики и сжатие бюджетов на ИТ.

При этом положительно на динамику спроса могут повлиять новые заказчики из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). Проведенный опрос представителей МСБ выявил потребности предпринимателей в решениях класса PAM для работы с подрядчиками, сохранения уникальных разработок и соблюдения требований крупных партнеров в области защиты информации. Среди ожиданий от PAM-системы пользователи из МСБ называют простую инсталляцию, надежность, отсутствие «лишних» функций и приемлемую цену.