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Почти 80% компаний АПК называют неготовность данных главным технологическим барьером цифровизации

Для почти 80% компаний агропромышленного комплекса разрозненность и неготовность внутренних корпоративных данных становится главным технологическим барьером для масштабной цифровизации. К такому выводу пришли эксперты «К2Тех» по итогам изучения решений и культуры работы с данными на основе открытых источников, а также опроса 100 ИТ-директоров крупных компаний в АПК. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Зрелость ИТ-ландшафта большинства российских агрохолдингов пока остается базовой: компании в основном сосредоточены на создании фундамента — переходе с западных систем на отечественные аналоги, внедрении ERP, MES и IoT. Для корректной работы и бизнес-эффективности всех этих систем требуется выстроенная система работы с данными. Этот процесс требует времени и инвестиций, а высокие капитальные затраты и накопленный техдолг сдерживают переход к более продвинутым цифровым сценариям.

Дополнительным ограничением для цифровой трансформации остается сложность интеграции разрозненных отечественных решений: 57% компаний АПК отмечают, что из-за этого растет совокупная стоимость владения ИТ-системами. В результате цифровизация для части бизнеса превращается в поддержку фрагментированного ИТ-ландшафта с дорогой интеграцией, сложной доработкой и высокой нагрузкой на внутренние команды.

Еще одним фактором, который тормозит цифровизацию отрасли, компании называют кадровый дефицит. Сотрудникам старшего поколения недостает цифровых навыков, а молодые специалисты не спешат идти в эту сферу из-за существующего стереотипа, что АПК — менее инновационная отрасль. При этом 43% участников опроса рассчитывают частично компенсировать нехватку специалистов с помощью искусственного интеллекта и робототехники.

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«АПК в 2026 г. входит в фазу структурного охлаждения инвестиционного цикла. По данным Банка России в 2025 г. объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства снизился на 3,6% по сравнению с 2024 г. Среди ключевых факторов — высокая стоимость заёмного капитала, ограниченность собственных средств, рост издержек и снижение рентабельности. Одновременно отрасль становится более чувствительной к качеству управления: дальнейший рост всё больше определяется способностью контролировать себестоимость, производственные отклонения, потери, загрузку активов и скорость управленческих решений. В этих условиях цифровая среда становится инструментом экономической устойчивости и инноваций. Именно связанный контур данных позволяет переводить управление из режима постфактум-реакции в режим непрерывного контроля эффективности. Роль ИТ-интеграторов сегодня заключается не в поставке набора разрозненных ИТ-решений, а в передаче отраслевой экспертизы и формировании цифровых контуров управления, способных повышать управляемость бизнеса в условиях дорогого капитала», — сказал Александр Эдер, директор по развитию бизнеса в АПК «К2Тех».

По оценке «К2Тех», в ближайшие годы цифровизация АПК будет развиваться прежде всего вокруг построения базового технологического фундамента, консолидации данных и развития аналитических инструментов. Именно эти шаги создадут условия для более широкого внедрения ИИ, повышения управляемости бизнеса и снижения операционных издержек в агрохолдингах и крупных предприятиях.

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