«Первый Бит» и Pix Robotics представили «Pix Оператор» – ИИ-помощника для работы с корпоративными системами

ИТ-интегратор «Первый Бит» совместно с Pix Robotics выпустил «Pix Оператор» – интеллектуального цифрового помощника нового поколения для работы с корпоративными данными и бизнес-системами.

«Pix Оператор» позволяет сотрудникам взаимодействовать с информационными системами компаний, формулируя запросы на естественном языке. Пользователь может задавать вопросы, получать аналитику, искать данные и выполнять рабочие операции через единое диалоговое окно без необходимости разбираться в интерфейсах различных систем.

Ключевая особенность решения – использование локальных языковых моделей и возможность развертывания внутри ИТ-контура заказчика. Это обеспечивает высокий уровень безопасности данных и позволяет использовать технологии искусственного интеллекта в соответствии с корпоративными требованиями по информационной безопасности.

«Pix Оператор» может применяться для работы с решениями «1С» (ERP, CRM, кадровыми системами, service desk), а также с корпоративными базами знаний и другими источниками данных о работе компании.

Интеллектуальный помощник умеет анализировать информацию из корпоративных систем, баз знаний и документов, а также формировать отчеты и аналитику по словесным запросам. «Pix Оператор» станет единой точкой доступа к данным компании, что упростит выполнение типовых операций и повысит производительность труда.

«Мы видим «Pix Оператор» как следующий этап развития корпоративных ИИ-решений. Если раньше компаниям требовались отдельные интерфейсы для каждой системы, то теперь сотрудник может просто задать вопрос и получить необходимую информацию или результат. Для нас особенно важно, что решение может работать полностью локально, внутри инфраструктуры клиента. Это открывает возможности использования ИИ даже для организаций с высокими требованиями к безопасности данных. Мы ожидаем высокий интерес к продукту со стороны среднего и крупного бизнеса, где стоит задача повышения эффективности сотрудников без масштабных изменений существующего ИТ-ландшафта», – отметил руководитель дирекции Pix компании «Первый Бит» Иван Баженов.

«Такие решения превращают ИИ в единое окно доступа к разным корпоративным системам: вместо того чтобы осваивать десятки интерфейсов, сотрудник просто формулирует запрос на естественном языке и получает результат. «Pix Оператор» развивает этот подход и при этом полностью работает внутри ИТ-контура заказчика, что делает его применимым даже там, где предъявляются высокие требования к безопасности данных», – сказал руководитель дирекции AI компании «Первый Бит» Николай Абрамов.