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Новая СУБД «СберТеха» включена в реестр российского ПО

Российский разработчик ПО «СберТех» сообщил о регистрации в реестре отечественного программного обеспечения своей новой системы управления базами данных (СУБД) «О.К.Е.А.Н.». Решение отвечает актуальным требованиям к надежности, безопасности и производительности российских программных продуктов. Это позволяет бизнесу использовать его для импортозамещения зарубежных СУБД в высоконагруженных системах без потери эффективности работы с данными.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «О.К.Е.А.Н.» разработан в соответствии с мировыми стандартами корпоративных программных продуктов и в то же время полностью адаптирован к потребностям российских компаний. Регистрация в реестре отечественного ПО подтверждает, что СУБД подходит для проектов миграции с иностранных решений. Наш продукт может стать фундаментом современной ИТ-инфраструктуры крупных предприятий, обеспечив технологическую независимость, минимизацию рисков безопасности, высокую защищенность информации и устойчивость сервисов в долгосрочной перспективе».

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СУБД «О.К.Е.А.Н.» была представлен рынку в мае 2026 г. Она создана специально для управления сверхбольшими объемами данных, в том числе в системах с плохо предсказуемой и сезонно меняющейся нагрузкой. Решение хранит информацию в виде связанных таблиц, работает на SQL, может горизонтально масштабироваться на сотни серверов за счет распределенной архитектуры, гарантирует нулевую потерю данных и восстановление работы менее чем за 8 секунд. Возможность автоматически распределять данные между несколькими ЦОД (центрами обработки данных) значительно повышает отказоустойчивость и масштабируемость СУБД.

Решение «СберТеха» поддерживает гибридную нагрузку — транзакции и аналитику одновременно, обеспечивает эффективное сжатие данных, разворачивается на обычных серверах без специального оборудования и масштабируется без остановок и изменений в коде приложений. Все это позволяет крупным компаниям упрощать ИТ-инфраструктуру и снижать совокупную стоимость владения, что делает «О.К.Е.А.Н.» оптимальным инструментом для финтеха, промышленности, ритейла, телекома, логистики.

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