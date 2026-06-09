CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Мясницкий ряд» внедрил систему цифровой прослеживаемости продукции

«Мясницкий ряд» внедрил цифровые системы штрихкодирования и учета партий продукции, которые позволяют отслеживать движение товара от производства до отгрузки в торговые сети. Об этом CNews сообщили представители компании «Мясницкий ряд».

Компания «Мясницкий ряд» теперь использует систему штрихкодирования: каждый ящик и каждая коробка получают уникальный код с информацией о партии, времени производства и поступления на склад. Это позволяет контролировать сроки хранения продукции и отслеживать ее перемещение на всех этапах. Система стандартизации с элементами цифровизации охватывает 396 бизнес-процессов и работу 18 служб предприятия.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

В компании отметили, что на всех предприятиях действует многоуровневая система, включающая 37 ступеней контроля – от входящего сырья и проверки ингредиентов до оценки упаковки и готовой продукции. В нее входят лабораторные исследования, дегустационные комиссии, санитарно-гигиенический контроль и проверка температурных режимов на разных этапах производства и логистики.

Ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев: «Любое современное производство – это и логичная структура, и детальное описание и стандартизация процессов, и оптимизированное цифровое управление. Чем комплекснее система контроля качества и логистики сырья, материалов и полуфабрикатов, тем выше роль автоматизации процессов. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще