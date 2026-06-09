CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила гигабитную сеть для жителей Первомайского района

МТС расширила фиксированную сеть в Новосибирске. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС, а также обновления оборудования еще 5000 жителей Первомайского района получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключить гигабитный интернет теперь могут жители части домов на улицах Красный факел, Радиостанция 2 и Чапаева. Услуга стала доступна еще более чем 2000 семей.

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»
Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок» Цифровизация

Построенная и обновленная инфраструктура МТС откроет новосибирцам доступ к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. Кроме того, обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках.

«Компания МТС планомерно расширяет зону покрытия фиксированного интернета в регионе за счет строительства и обновления оборудования. Для новых жителей, которые активно оборудуют свои дома умными устройствами и датчиками, нуждающимися в надежном высокоскоростном соединении, доступ к гигабитному интернету превращается в необходимость. Такая технологическая база обеспечивает бесперебойное пользование всеми услугами — будь то домашний интернет и телевидение или разнообразные цифровые сервисы», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения

Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще