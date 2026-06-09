МТС присоединила к гигабиту еще три новых жилых комплекса Тюмени

МТС запустила сеть высокоскоростного домашнего интернета в трех новых жилых комплексах Тюмени. Более 2 500 семей в 10 многоквартирных домах в разных частях города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители новые комплексы «Мозаика Парк», «Машаров», «Дом на Большой Спасской», где активно развивается цифровая инфраструктура. Подключение к высокоскоростному интернету позволит тюменцам выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с.

Жители новостроек смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться, работать и общаться по домашней сети Wi-Fi. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения.

«В Тюмени темпы строительства жилья продолжают оставаться одними из самых высоких в стране. С динамичным развитием новых микрорайонов возрастает потребность новоселов в цифровой инфраструктуре уже на этапе заселения. Учитывая это, мы преимущественно строим и запускаем наши сети одновременно со сдачей домов. Так, например, мы продолжили обеспечивать домашним интернетом ЖК «Домашний», «Прео», «Авторский», «Мотивы» и другие комплексы, которые продолжают расширяться. Пакетное подключение цифровых услуг позволяет существенно экономить семейный бюджет не только на сервисах связи, но и приложениях для досуга», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Тюмени.