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ITFB Group получила право проектирования объектов капстроя, включая ЦОД

Компания ITFB Group объявила о вступлении в саморегулируемую организацию (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. Основанием для получения допуска стало наличие ключевых сотрудников компании в Национальном реестре специалистов НОПРИЗ (Национальное объединение изыскателей и проектировщиков). Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Реестр НОПРИЗ фиксирует специалистов, которые соответствуют отраслевым требованиям по стажу, образованию и квалификации. Наличие таких сотрудников в штате является обязательным условием для вступления компании в СРО. В свою очередь, членство в СРО дает право выполнять проектные работы на объектах капитального строительства, в т. ч. ЦОД и офисов, право подготовки сметной документации для прохождения государственной экспертизы, и возможность участвовать в тендерах крупных заказчиков, включая госкомпании, девелоперов и промышленные предприятия.

ITFB Group обладает экспертизой в проектировании и создании инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). В компетенциях компании — ТИМ-проектирование, разработка систем электроснабжения, охлаждения, структурированных кабельных систем, а также автоматизация и диспетчеризация.

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«Вступление в СРО стало возможным благодаря тому, что наши ключевые специалисты были включены в реестр НОПРИЗ, — сказал Роман Шумейко, технический директор ITFB Group. — Для заказчиков это означает, что мы можем законно выполнять проектные работы на объектах любого уровня ответственности, включая критическую инфраструктуру и ЦОД, с минимальными рисками при прохождении госэкспертизы».

Получение допуска СРО позволяет ITFB Group выступать в роли генерального проектировщика на более широком круге объектов, включая проекты с привлечением государственного финансирования.

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