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ITFB Group и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформы «Симфония» с «Ред Адм Промышленная редакция»

Компании ITFB Group и «Ред Софт» объявили о завершении сертификационных испытаний и подтверждении совместимости платформы интеллектуального управления контентом «Симфония» с системой централизованного управления ИТ‑инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция». Результаты тестирования отражены в двустороннем сертификате совместимости.

В ходе испытаний были проверены корректность установки, функционирования и эксплуатации платформы «Симфония» в связке с «Ред Адм», включая авторизацию пользователей «Ред Адм» на платформе «Симфония» по протоколам LDAP и Kerberos на рабочих станциях под управлением Windows и «Ред ОС».

«Симфония» — это платформа интеллектуального управления контентом, заявками и цифровизации бизнес-процессов, относящаяся к классам систем ECM (Enterprise Content Management), CSP (Content Services Platform) и BPM (Business Process Management). Построенная на микросервисной архитектуре «Симфония» способна выдерживать большой объем нагрузки и при необходимости легко масштабируется горизонтально при ее росте. Ключевыми инструментами платформы являются конструкторы, позволяющие настраивать её без программирования.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой для автоматизации рутинных задач администрирования и обеспечения плавного перехода с зарубежных решений. Единый веб-интерфейс позволяет управлять доменом и его объектами, централизованно развертывать и настраивать операционные системы, работать с файловыми хранилищами, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, а также настраивать политики безопасности и правила работы в домене.

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«Подтверждённая совместимость «Симфония» и «Ред Адм» расширяет возможности клиентов по построению надежных, масштабируемых и безопасных решений для управления документами и бизнес‑процессами», — сказала Анастасия Литвиненко, директор по развитию бизнеса, автор и идеолог платформы «Симфония».

«Интеграция «Ред Адм» с ведущими отечественными платформами, такими как Симфония, упрощает внедрение централизованного управления ИТ‑инфраструктурой в организациях с повышенными требованиями к безопасности», — отметила Анна Авхимович, руководитель направления «Маркетинг» технологического партнерства «Ред Софт».

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