CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ИТ-холдинг «Т1» выбрал платформу «Р-Сервис» основой для развития методологии SIAM в своих проектах

ИТ-холдинг «Т1» («Т1 Интеграция») сообщил об усилении развития направления сервисной интеграции и управления услугами (SIAM, Service Integration and Management). Компания делает платформу «Р-Сервис» российского разработчика «РР-Тех» технологической основой для реализации соответствующих проектов. Расширение партнерства с «РР-Тех» позволяет ИТ-холдингу «Т1» выстраивать системную практику внедрения SIAM-подхода в крупных корпоративных и государственных инфраструктурах, где требуется координация большого числа поставщиков и единое управление сервисами.

В фокусе «Т1 Интеграция» — создание компетенций по продуктам «Р-Сервис», развитие команды сертифицированных специалистов и формирование методологической базы для комплексных проектов. Получение партнерского статуса «Эксперт» закрепляет роль холдинга как одного из ключевых игроков в развитии платформы и ее внедрении в мультивендорных средах.

Рост числа подрядчиков, использование облачных решений и передача функций на аутсорсинг усложняют ИТ-ландшафт заказчиков. В этих условиях компании сталкиваются с необходимостью не только управлять внутренними процессами, но и обеспечивать согласованную работу всех участников сервисной модели. Именно эту задачу решает SIAM как следующий этап зрелости сервисного управления, обеспечивая интеграцию поставщиков и прозрачность взаимодействия между ними.

«SIAM не пытается заменить классическое управление ИТ-услугами или конкурировать с ним. Традиционные ITSM-подходы помогают навести порядок внутри процессов – и это важная база. Но когда компания работает в мультисорсинговой среде, возникает задача другого уровня: сделать так, чтобы эти процессы работали сквозь всех поставщиков и давали бизнесу предсказуемый результат. Для этого уже недостаточно методологии – нужна платформа, которая объединяет всех участников в единую систему. «Р-Сервис» как раз создавался под такую модель, опираясь на практический опыт её внедрения в сложных и распределённых проектах», — сказал Алексей Наводило, директор по продукту «Р-Сервис».

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность
Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность Цифровизация

Использование «Р-Сервис» в проектах «Т1 Интеграция» позволяет перевести концепцию SIAM в прикладную плоскость. Платформа обеспечивает централизованное управление сервисами, контроль SLA и координацию подрядчиков в распределенной инфраструктуре. В отличие от традиционных решений с длительным циклом внедрения и глубокой кастомизацией «Р-Сервис» позволяет запускать базовые процессы в короткие сроки, сохраняя при этом возможность масштабирования без потери управляемости и устойчивости системы.

«Развитие партнерства с «РР-Тех» — это для нас не просто расширение продуктового портфеля, а стратегическое направление. Мы видим устойчивый спрос со стороны крупных заказчиков на инструменты, которые позволяют выстроить понятную и управляемую модель взаимодействия с несколькими подрядчиками. Статус «Эксперт» по «Р-Сервис» дает нам возможность формировать глубокую компетенцию и сопровождать такие проекты комплексно», — отметил Алексей Изосимов, технический директор «Т1 Интеграция».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

В России спрос на облака за год вырос на 29%. Спасибо ИИ и дорогой инфраструктуре

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще