ИТ-холдинг «Т1» выбрал платформу «Р-Сервис» основой для развития методологии SIAM в своих проектах

ИТ-холдинг «Т1» («Т1 Интеграция») сообщил об усилении развития направления сервисной интеграции и управления услугами (SIAM, Service Integration and Management). Компания делает платформу «Р-Сервис» российского разработчика «РР-Тех» технологической основой для реализации соответствующих проектов. Расширение партнерства с «РР-Тех» позволяет ИТ-холдингу «Т1» выстраивать системную практику внедрения SIAM-подхода в крупных корпоративных и государственных инфраструктурах, где требуется координация большого числа поставщиков и единое управление сервисами.

В фокусе «Т1 Интеграция» — создание компетенций по продуктам «Р-Сервис», развитие команды сертифицированных специалистов и формирование методологической базы для комплексных проектов. Получение партнерского статуса «Эксперт» закрепляет роль холдинга как одного из ключевых игроков в развитии платформы и ее внедрении в мультивендорных средах.

Рост числа подрядчиков, использование облачных решений и передача функций на аутсорсинг усложняют ИТ-ландшафт заказчиков. В этих условиях компании сталкиваются с необходимостью не только управлять внутренними процессами, но и обеспечивать согласованную работу всех участников сервисной модели. Именно эту задачу решает SIAM как следующий этап зрелости сервисного управления, обеспечивая интеграцию поставщиков и прозрачность взаимодействия между ними.

«SIAM не пытается заменить классическое управление ИТ-услугами или конкурировать с ним. Традиционные ITSM-подходы помогают навести порядок внутри процессов – и это важная база. Но когда компания работает в мультисорсинговой среде, возникает задача другого уровня: сделать так, чтобы эти процессы работали сквозь всех поставщиков и давали бизнесу предсказуемый результат. Для этого уже недостаточно методологии – нужна платформа, которая объединяет всех участников в единую систему. «Р-Сервис» как раз создавался под такую модель, опираясь на практический опыт её внедрения в сложных и распределённых проектах», — сказал Алексей Наводило, директор по продукту «Р-Сервис».

Использование «Р-Сервис» в проектах «Т1 Интеграция» позволяет перевести концепцию SIAM в прикладную плоскость. Платформа обеспечивает централизованное управление сервисами, контроль SLA и координацию подрядчиков в распределенной инфраструктуре. В отличие от традиционных решений с длительным циклом внедрения и глубокой кастомизацией «Р-Сервис» позволяет запускать базовые процессы в короткие сроки, сохраняя при этом возможность масштабирования без потери управляемости и устойчивости системы.

«Развитие партнерства с «РР-Тех» — это для нас не просто расширение продуктового портфеля, а стратегическое направление. Мы видим устойчивый спрос со стороны крупных заказчиков на инструменты, которые позволяют выстроить понятную и управляемую модель взаимодействия с несколькими подрядчиками. Статус «Эксперт» по «Р-Сервис» дает нам возможность формировать глубокую компетенцию и сопровождать такие проекты комплексно», — отметил Алексей Изосимов, технический директор «Т1 Интеграция».