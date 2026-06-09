«Фитбейс» упростила управление арендой и бронирование кортов в системе автоматизации для падел-клубов

Компания «Фитбейс», развивающая экосистему цифровых сервисов для фитнес-индустрии, обновила систему управления падел-клубами, усилив инструмент аренды кортов. Добавлен онлайн-виджет бронирования для сайтов и соцсетей, а также модуль бронирования для клиентского мобильного приложения, которое разрабатывается под конкретный падел-клуб. Обновление помогает клубам гибко управлять доступностью кортов, ценой слотов и загрузкой, а игрокам – быстро резервировать корты онлайн.

Падел – ракеточный вид спорта, один из самых динамично растущих сегментов спортивной индустрии. По данным FitnessData, к началу 2026 г. в стране действовало около 600 падел-кортов, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Оборот рынка за 2025 г. превысил 6 млрд руб.

«Фитбейс» с 2018 г. разрабатывает решения для управления спортивными объектами – от фитнес-студий и тренажерных залов до бассейнов и школ танцев. В экосистему входит специализированная CRM для падел-клубов, которая объединяет онлайн-бронирование, оплату, клиентскую базу, расписание и аналитику. Система позволяет вести онлайн-запись, видеть полную историю клиентов и управлять загрузкой кортов и работой тренеров в одном интерфейсе. В мае 2026 г. «Фитбейс» обновила систему с учетом запросов участников рынка и сценариев работы падел-клубов.

Основное изменение в новой версии – развитие инструмента управления бронированием. Теперь для каждого корта можно задать график доступности – на конкретный день или на постоянной основе для будущих недель. Система учитывает рабочие часы, исключения и особые дни, автоматически ограничивая бронирование в нерабочее время. Это позволяет автоматически поддерживать актуальное расписание аренды, не перегружая администраторов ручной корректировкой.

Кроме того, клуб может задавать разные цены для утренних, дневных и вечерних слотов, будней и выходных. В падел-клубах стоимость аренды зависит от дня и времени суток – новая функциональность избавляет от необходимости устанавливать цены вручную.

Форма создания аренды объединяет в одном окне все параметры бронирования: дату и время, корт, тип аренды, клиента и основание для посещения. В результате сокращается количество шагов при оформлении аренды через администратора, снижается риск ошибок в расписании и оплате.

В дополнение к обновленному инструменту аренды внутри CRM «Фитбейс» запустила виджет для бронирования, который можно разместить на сайте клуба или в соцсетях. Он позволяет клиентам самостоятельно выбрать корт и время, вводить данные и оплачивать аренду онлайн. Виджет помогает снизить количество звонков и ручной работы администратора, повысить удобство бронирования для игроков.

В мобильное приложение добавлен модуль бронирования кортов, что позволяет клиентам падел-клубов в 3 клика бронировать и оплачивать корты, получать push-уведомления о ближайшем бронировании. В ближайших планах разработчиков – добавить функцию аренды инвентаря, возможность организовывать открытые матчи и указывать рейтинг игроков.

«Мы ожидаем, что в 2026 г. число падел-кортов в России удвоится – интерес к этому направлению продолжает расти. При этом рынок становится более зрелым: предпринимателям нужен удобный инструмент управления спортивным объектом, в основе бизнес-модели которого – аренда кортов. Обновленная система «Фитбейс» для падел-клубов помогает участникам рынка учитывать разные сценарии работы, автоматизировать процессы бронирования и оплаты, снизить долю ручного труда и повысить маржинальность бизнеса – как за счет повышения загрузки кортов, так и за счет прозрачного учета и аналитики», – отметила Анастасия Гулянина, директор по развитию «Фитбейс», директор регионального отделения Федерации падел России в Мурманской области, член экспертного совета Федерации падел России.