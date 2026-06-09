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«Ашан» перевел 98% сотрудников на электронный кадровый документооборот

Компания «Ашан Ритейл Россия» завершила внедрение системы для комплексного управления персоналом Directum HR Pro. К ней подключились 23,5 тыс. человек — 98% штата. Время согласования документов сократилось на 80%, затраты на бумагу упали на 85%, на доставку — на 70%. Проект не потребовал остановки работы магазинов. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

В «Ашан» в цифру перевели 30 ключевых HR-процессов — от приема на работу до увольнения. Компания полностью отказалась от бумаги для массовых операций. Сотрудники подписывают приказы и знакомятся с локальными нормативными актами через мобильное приложение. Каждый документ имеет историю подписаний, что исключило юридические риски и угрозу штрафов.

Систему развернули одновременно в четырех юридических лицах ритейлера с разными оргструктурами, для бесшовного обмена данными интегрировали Directum HR Pro с SAP HCM, Keycloack и «Контур.Доверенность». Работы на проекте выполнил партнер Directum компания «К2Тех».

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До перехода на цифру кадровый документооборот в «Ашан» был бумажным — с затратами на пересылку и хранение папок, потерянными документами и сорванными сроками подписания. Выбор платформы оказался непростым: система, которая на старте казалась оптимальной, не закрыла всех потребностей ритейлера. После повторного анализа рынка остановились на Directum HR Pro, а «коробочную» версию доработали под специфику компании.

В планах — создать электронный архив для централизованного хранения всей корпоративной документации и оцифровать существующий бумажный архив.

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