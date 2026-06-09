«1С:ТОИР Корп 3.0.23.6»: раздельный учет цен, рабочее место исполнителя и этикетки со штрихкодом

Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «1С:ТОИР», выпустила «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» версии 3.0.23.6, а также обновила мобильное приложение «Мобильная бригада» до версии 3.21.1. В новой редакции мастер-системы появились раздельный учет цен для разных организаций и подразделений, отдельное рабочее место исполнителя ремонта, возможность создавать заказы на внутреннее потребление во время ремонта, обязательный контроль времени работы сотрудников и печать этикеток номенклатуры со штрихкодом.

Пять ключевых улучшений релиза 3.0.23.6 «1С:ТОИР Корп» и одно ключевое изменение в «Мобильной бригаде» редакции 3.21.1 позволят сотрудникам материально-технического обеспечения (МТО), руководителям служб ТОиР, инженерам по планированию и исполнителям ремонтов точнее учитывать затраты, быстрее находить назначенные работы и исключать ошибки при вводе данных.

Раздельный учет цен для организаций и подразделений. В распределенных компаниях один и тот же материал может закупаться разными филиалами по разным ценам. Без раздельного учета система усредняет стоимость, из-за чего себестоимость ремонтов в одних подразделениях искусственно завышается, а в других — занижается. В новом релизе добавлена настройка «Использовать разные виды цен для организаций». Теперь специалист МТО может указать для каждого юридического лица и подразделения свой вид цены, который используется как при плановом расчёте стоимости, так и при фактическом списании номенклатуры в ремонте. Например, несколько филиалов компании закупают одинаковые материалы по разным ценам. После включения опции можно списывать материалы по реальной закупочной цене каждого филиала. Это позволяет точно оценить финансовые результаты по каждому ремонту и затраты каждого юридического лица.

Рабочее место исполнителя ремонта. Раньше у ремонтного персонала не было единого окна для просмотра назначенных на них нарядов и ввода актов. В релизе 3.0.23.6 добавлено «Рабочее место исполнителя ремонта». Сотрудник может посмотреть назначенные на него наряды, состав ремонтных работ, меры безопасности, список инструментов, технику и документы МТО, а также ввести акт на основании наряда. Например, механику в начале смены необходимо ознакомиться с нарядами, назначенными на него. Воспользовавшись новым рабочим местом и отфильтровав данные по исполнителю, он получает полный список документов и всю информацию по ремонту. Временные потери на поиск информации сокращаются, а процесс ремонта становится прозрачнее для управленцев.

Заказ на внутреннее потребление без отмены наряда. На производстве нередко возникает потребность в дополнительных материалах уже во время выполнения ремонта. Раньше, чтобы создать документ «Заказ на внутреннее потребление» на основании заявки, приходилось отменять проведение уже оформленных наряда или акта.

В новом релизе инженер по планированию может создать дополнительный заказ на внутреннее потребление даже тогда, когда ремонтные работы уже выполняются, без отмены связанных документов. Это позволяет быстрее реагировать на потребность в номенклатуре и оформлять необходимые документы.

Обязательный контроль времени в документах. Для корректного учета и последующего анализа трудозатрат важно, чтобы время проведения ремонтных работ соответствовало фактическому периоду ремонта. Раньше в настройках системы можно было отключить эту проверку, что вело к ошибкам в учете рабочего времени. С выходом релиза 3.0.23.6 проверка стала обязательной. Теперь при проведении нарядов и актов система позволяет контролировать, чтобы время выполнения работ по документу не выходило за пределы периода ремонта.

Например, главный специалист по ремонту формирует отчеты по загруженности персонала для составления плана на следующие периоды. Обязательный контроль времени гарантирует, что в отчеты попадут только корректные данные, а документ с некорректными данными не проведется.

Печать этикеток номенклатуры со штрихкодом для ускорения складских операций. Штрихкодирование ускоряет поиск и идентификацию номенклатуры при складских операциях, инвентаризации и выдаче товарно-материальных ценностей (ТМЦ), а также снижает количество ошибок при ручном вводе. Раньше распечатать этикетку со штрихкодом непосредственно из «1С:ТОИР Корп» было нельзя. В новом релизе добавлена опция печати этикеток номенклатуры со штрихкодом и наименованием. Инженер по ТМЦ может задать штрихкод в карточке номенклатуры, сразу распечатать этикетку и наклеить ее на соответствующую ячейку на складе. В дальнейшем при выполнении ремонтных работ сотрудник просто отсканирует штрихкод с помощью мобильного приложения — и соответствующая позиция автоматически добавится в наряд.

Также в мобильном приложении «Мобильная бригада» версии 3.21.1 появилась возможность создавать документ «Заказ на внутреннее потребление» непосредственно из заявки на ремонт. Сотрудник ремонтной службы может оперативно оформить потребность в дополнительных материалах прямо с мобильного устройства без перехода в основную систему. Сформированный заказ обрабатывается в «1С:ТОИР Корп» для резервирования и последующей выдачи материалов. Например, инженер получает заявку на мобильное устройство и отправляется ее выполнять. В ходе работ ему потребовалась дополнительная номенклатура. Он формирует заказ на внутреннее потребление прямо в приложении — без звонков на склад и без возврата в офис.