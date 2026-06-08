Жители Сахалина стали больше разговаривать: голосовой трафик «МегаФона» вырос на 35%

Жители Сахалина в этом году увеличили продолжительность разговоров в сети «МегаФона». Аналитики оператора посчитали, что с января голосовой трафик увеличился на 35% относительно аналогичного периода 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик разговоров пришелся на март, при этом чаще всего жители общались по понедельникам и вторникам — 35% объема звонков приходятся на эти дни недели. Похожая динамика характерна и для интернет-трафика — в начале недели сахалинцы активнее пользуются мессенджерами, видеосервисами и социальными сетями.

Лидерами по объему голосового трафика среди городов острова стали Корсаков, Южно-Сахалинск и Поронайск. Вместе с тем, в поселках и селах области более 30% разговоров генерируют абоненты из Южно-Курильска, Тымовского, Троицкого и Ногликов.

Эти же населенные пункты возглавляют рейтинг и по объему передачи данных, что подтверждает тренд на комплексное использование мобильной связи: сахалинцы одинаково активно совершают голосовые вызовы и выходят в Сеть с мобильных устройств. Активность абонентов становится основой для развития телеком-инфраструктуры в регионе. В 2026 г. «МегаФон» продолжает программу рефарминга и модернизации сетевого оборудования на Сахалине.

«Увеличение голосового трафика говорит о том, что качество нашей связи позволяет абонентам общаться дольше. Чтобы соответствовать потребностям пользователей, мы инвестируем в развитие инфраструктуры. Весной был завершен очередной этап модернизации в Александровск-Сахалинске: была увеличена емкость LTE-сети. Ранее перевод частот из 3G в 4G мы выполнили в Холмске, Корсакове, Горнозаводске и других населенных пунктах. Это позволило не только нарастить скорость, но и сделать голосовую связь более устойчивой», — отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области.