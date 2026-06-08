«Портовый Альянс» завершил этап технического проектирования цифровой системы управления ремонтами

«Портовый Альянс» завершил этап технического проектирования в рамках масштабного проекта по автоматизации процессов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) в своих портах и морских терминалах. Об этом сообщил директор по цифровому развитию АО «Портовый Альянс» Максим Кислов.

По его словам, на этапе технического проектирования специалисты детально проработали архитектуру цифрового решения, подготовили необходимую техническую документацию и сформировали основные пользовательские сценарии с учетом специфики работы стивидоров группы в различных регионах присутствия.

В настоящее время проектная команда приступила к активной фазе разработки функционала. Одной из ключевых задач является настройка автоматического обмена данными между платформой «1С:ТОиР» и корпоративной системой верхнего уровня.

«Интеграция двух платформ позволит исключить ручной ввод данных, обеспечить их корректную передачу в режиме реального времени и повысить эффективность взаимодействия между техническими и финансовыми подразделениями наших предприятий», — сказал Максим Кислов.

Проект создания единой цифровой системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) – один из наиболее значимых проектов цифровой трансформации холдинга «Портовый Альянс». Компания последовательно внедряет современные технологии для повышения надежности производственных активов, эффективности бизнес-процессов и устойчивости логистической инфраструктуры. Проект предусматривает масштабную цифровизацию процессов управления производственными активами. До конца 2027 г. «Портовый Альянс» планирует оцифровать более 8,5 тыс. единиц оборудования на предприятиях группы – от Мурманска до Дальнего Востока.

Внедрение единой системы ТОиР позволит перейти от традиционной модели плановых ремонтов к управлению техническим состоянием оборудования на основе данных. Такой подход обеспечит более точное планирование работ, повышение надежности оборудования и снижение рисков внеплановых простоев.

Кроме того, тиражирование решения на все терминалы группы позволит оптимизировать операционные затраты и повысить устойчивость логистических процессов за счет повышения доступности и эффективности эксплуатации производственных активов.

Пилотной площадкой проекта выступает Мурманский балкерный терминал, где уже отрабатываются ключевые процессы и механизмы будущей цифровой системы.