CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила связью вахтовых работников в Амурском районе

МТС запустила новую базовую станцию в Амурском районе Хабаровского края. Скоростной мобильный интернет и голосовая связь стали доступны в вахтовом городке вблизи поселка Джелюмкен. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В вахтовом поселке на производстве на постоянной основе трудятся и живут около тысячи человек. Чтобы обеспечить их стабильной голосовой связью и интернетом четвертого поколения, специалисты МТС установили новую базовую станцию. Теперь в вахтовом поселке сотрудники в свободное время смогут использовать цифровые сервисы для общения с близкими, просмотра мобильного ТВ, пользоваться онлайн-приложениями для решения бытовых вопросов, таких как перевод средств, оплаты счетов, оформления справок и документов.

«Для людей, которые подолгу находятся вдали от дома, надежная связь – это жизненная необходимость. Она создает более комфортные условия для работников, подолгу занятых на производстве, дает возможность не только эффективнее работать благодаря цифровым инструментам, но и оставаться на связи с родными, пользоваться онлайн-сервисами для оплаты счетов, перевода средств и оформления документов, а в свободное время просто и без ограничений смотреть развлекательный контент. МТС уже реализовала не один подобный проект в трудных ландшафтных условиях и готова продолжать эту работу в регионе», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения

Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще