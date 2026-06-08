CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Газпром ID»: 2 млн новых пользователей и расширение партнерской сети в I квартале 2026 года

Единый сервис авторизации «Газпром ID» подвел итоги работы за последние три месяца работы. Платформа демонстрирует рост аудитории – за это время к сервису присоединилось еще 2 млн человек. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Такие показатели обусловлены глубиной интеграции «Газпром ID» в цифровые продукты ведущих медиа- и индустриальных гигантов. На сегодняшний день внедрили в свои интерфейсы уже более 70 партнеров, связывая воедино российские платформы: Rutube, Premier, телеканалы ТНТ и «Матч ТВ», «Золотое яблоко», «Иль дэ Ботэ» и др.

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы
«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы Импортонезависимость

Параллельно с расширением базы растет и вовлеченность аудитории. Система фиксирует стабильно высокую активность: в месяц производится до 5 млн клиентских авторизаций, а средний ежедневный показатель держится на уровне 155 тыс. аутентификационных сессий.

Техническая база сервиса обладает высоким запасом надежности. В периоды экстремального наплыва аудитории — во время громких кинопремьер на Premier, популярные шоу на Rutube или важнейших спортивных трансляций на «Матч ТВ» — «Газпром ID» обрабатывет до 500 тыс. авторизаций в сутки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще