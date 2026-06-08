CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Ритейл Дистрибуция
|

Axoft и HRlink будут масштабировать технологии КЭДО на территории России

Компания Axoft подписала дистрибьюторское соглашение с HRlink, разработчиком платформы кадрового электронного документооборота (КЭДО). Цель сотрудничества – помочь российскому бизнесу перейти на КЭДО быстро и без лишних сложностей. Партнеры Axoft получат доступ к востребованному продукту, а их клиенты смогут полностью отказаться от бумажных документов в кадровом делопроизводстве.

Рынок технологий для управления персоналом в России активно растет, и спрос на зрелые отечественные решения для цифровизации процессов по управлению персоналом (HR) только увеличивается. По данным HRlink, к концу 2025 г. рынок КЭДО вырос на 80% – до 5 млрд руб. Более 20% российских компаний уже перешли на электронный документооборот, 6 млн сотрудников подписывают документы онлайн. По ожиданиям экспертов вендора, в ближайшие три года рынок будет расти в среднем на 50–60% ежегодно и по итогам 2028 г. превысит 15 млрд руб.

HRlink – часть экосистемы hh.ru и платформа для управления опытом сотрудника, которая объединяет документы, процессы и данные в одном окне. Решение позволяет подписывать кадровые документы онлайн за 1 минуту из любой точки мира, снижает нагрузку на департамент по управлению персоналом (HR) и кадровых специалистов, ускоряет процессы и интегрируется с «» и другими учетными системами.

Платформа решает ключевые проблемы бизнеса: избавляет службу по управлению персоналом (HR) и кадровых специалистов от рутины: документы подписываются вовремя, данные не теряются, статус каждого процесса виден в реальном времени; объединяет кадровый документооборот, прием кандидатов и взаимодействие с сотрудниками в одной системе – без «зоопарка» сервисов; закрывает весь путь сотрудника в компании: от оформления кандидата до прекращения сотрудничества; обеспечивает единый защищенный контур вместо передачи данных между внешними системами.

HRlink предоставляет готовое решение, которое включает не только саму платформу, но и полный цикл внедрения и сопровождения. Команда берет на себя поддержку всех пользователей системы и консультирует по вопросам автоматизации делопроизводства – без привлечения ресурсов заказчика. Кадровые специалисты получают обучение и доступ к удобной базе знаний.

Платформа подходит для организаций любого размера: малому и среднему бизнесу, где важна скорость и простота; крупным корпорациям с десятками тысяч сотрудников; региональным компаниям с разветвленной филиальной сетью. Сервис особенно востребован там, где работают распределенные команды, часто отправляют сотрудников в командировки или стремятся полностью перейти на цифровые процессы.

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения
Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения Безопасность

По итогам 2025 г. HRlink вырос на 60% по сравнению с 2024 г., выручка составила 1,5 млрд руб. Компания перевела на электронный кадровый документооборот 7,7 тыс. юридических лиц с общей численностью сотрудников более 2 млн человек. Среди клиентов — «СберСпасибо», Московская Пивоваренная Компания, hh.ru, Flowwow, «Дом.РФ», Novaroll и другие.

Сотрудничество позволит HRlink выйти в новые регионы через широкую сеть партнеров Axoft. Дистрибьютор, в свою очередь, пополнит портфель зрелым решением для управления персоналом.

«Axoft усилил портфель востребованным продуктом в области КЭДО, обладающим значительным потенциалом для расширения продаж. Сотрудничество позволит нашим партнерам закрыть потребности российских заказчиков из сегмента крупного и среднего бизнеса в надежном инструменте кадрового документооборота», – отметил Сергей Игнатов, директор департамента развития перспективных направлений Axoft.

«Партнерство с Axoft – это важный шаг в реализации нашей стратегии по цифровизации кадровых процессов по всей России. Объединение технологической экспертизы HRlink и широкой партнерской сети дистрибьютора позволит компаниям в любом регионе быстрее и эффективнее переходить на КЭДО», – сказал Николай Журкин, руководитель партнерского канала HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще