Axoft и HRlink будут масштабировать технологии КЭДО на территории России

Компания Axoft подписала дистрибьюторское соглашение с HRlink, разработчиком платформы кадрового электронного документооборота (КЭДО). Цель сотрудничества – помочь российскому бизнесу перейти на КЭДО быстро и без лишних сложностей. Партнеры Axoft получат доступ к востребованному продукту, а их клиенты смогут полностью отказаться от бумажных документов в кадровом делопроизводстве.

Рынок технологий для управления персоналом в России активно растет, и спрос на зрелые отечественные решения для цифровизации процессов по управлению персоналом (HR) только увеличивается. По данным HRlink, к концу 2025 г. рынок КЭДО вырос на 80% – до 5 млрд руб. Более 20% российских компаний уже перешли на электронный документооборот, 6 млн сотрудников подписывают документы онлайн. По ожиданиям экспертов вендора, в ближайшие три года рынок будет расти в среднем на 50–60% ежегодно и по итогам 2028 г. превысит 15 млрд руб.

HRlink – часть экосистемы hh.ru и платформа для управления опытом сотрудника, которая объединяет документы, процессы и данные в одном окне. Решение позволяет подписывать кадровые документы онлайн за 1 минуту из любой точки мира, снижает нагрузку на департамент по управлению персоналом (HR) и кадровых специалистов, ускоряет процессы и интегрируется с «1С» и другими учетными системами.

Платформа решает ключевые проблемы бизнеса: избавляет службу по управлению персоналом (HR) и кадровых специалистов от рутины: документы подписываются вовремя, данные не теряются, статус каждого процесса виден в реальном времени; объединяет кадровый документооборот, прием кандидатов и взаимодействие с сотрудниками в одной системе – без «зоопарка» сервисов; закрывает весь путь сотрудника в компании: от оформления кандидата до прекращения сотрудничества; обеспечивает единый защищенный контур вместо передачи данных между внешними системами.

HRlink предоставляет готовое решение, которое включает не только саму платформу, но и полный цикл внедрения и сопровождения. Команда берет на себя поддержку всех пользователей системы и консультирует по вопросам автоматизации делопроизводства – без привлечения ресурсов заказчика. Кадровые специалисты получают обучение и доступ к удобной базе знаний.

Платформа подходит для организаций любого размера: малому и среднему бизнесу, где важна скорость и простота; крупным корпорациям с десятками тысяч сотрудников; региональным компаниям с разветвленной филиальной сетью. Сервис особенно востребован там, где работают распределенные команды, часто отправляют сотрудников в командировки или стремятся полностью перейти на цифровые процессы.

По итогам 2025 г. HRlink вырос на 60% по сравнению с 2024 г., выручка составила 1,5 млрд руб. Компания перевела на электронный кадровый документооборот 7,7 тыс. юридических лиц с общей численностью сотрудников более 2 млн человек. Среди клиентов — «СберСпасибо», Московская Пивоваренная Компания, hh.ru, Flowwow, «Дом.РФ», Novaroll и другие.

Сотрудничество позволит HRlink выйти в новые регионы через широкую сеть партнеров Axoft. Дистрибьютор, в свою очередь, пополнит портфель зрелым решением для управления персоналом.

«Axoft усилил портфель востребованным продуктом в области КЭДО, обладающим значительным потенциалом для расширения продаж. Сотрудничество позволит нашим партнерам закрыть потребности российских заказчиков из сегмента крупного и среднего бизнеса в надежном инструменте кадрового документооборота», – отметил Сергей Игнатов, директор департамента развития перспективных направлений Axoft.

«Партнерство с Axoft – это важный шаг в реализации нашей стратегии по цифровизации кадровых процессов по всей России. Объединение технологической экспертизы HRlink и широкой партнерской сети дистрибьютора позволит компаниям в любом регионе быстрее и эффективнее переходить на КЭДО», – сказал Николай Журкин, руководитель партнерского канала HRlink.