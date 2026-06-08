АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27%

Объем использования российского офисного ПО при проведении компьютерного ЕГЭ по информатике в школах за пять лет вырос до 27%. Соотношение выбора отечественного ПО к зарубежному улучшилось: с 2021 по 2026 гг. доля выросла с 14,3% до 28%. В 2026 г. 23 региона России включили российские решения «Р7 офис» и «МойОфис» в перечень обязательного ПО для итоговой аттестации. Вместе с тем, объем использования MS Office за последний год упал на 34%, а популярность российских операционных систем повлияла на рост присутствия LibreOffice. Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный софт» по итогам ежегодного обзора комитета по цифровизации образования..

На основе проведенного анализа открытых региональных источников эксперты комитета АРПП зафиксировали в 2026 г. тенденцию роста использования российского ПО при проведении компьютерного ЕГЭ по информатике в школах. Отечественные офисные пакеты «МойОфис» и «Р7 офис» присутствуют в 23 регионах России, что составляет 27% от всех субъектов. «МойОфис» применяется в 15 регионах, «Р7 офис» – в 16. При этом восемь субъектов федерации используют оба продукта одновременно, отказываясь от дублирующих зарубежных аналогов.

Рост использования российского офисного ПО в 2026 г. обусловлен совокупностью факторов: изменением КИМ ЕГЭ с обязательным использованием форматов ODF, обновлением компьютерного оборудования с установленными российскими операционными системами и отсутствием там Microsoft Office, а также бесплатностью и постепенным внедрением отечественных решений в школах на фоне мягкого импортозамещения в образовании.

Однако число регионов, выбирающих иностранное ПО в сравнении с российским, остается по-прежнему высоким. Среди основных причин — привычное использование и продолжительное обучение работе с зарубежными инструментами. Так, в 2026 г. Libre Office стал лидером среди зарубежных решений в 59 регионах России. Microsoft Office резко сократил присутствие с 54 до 34 регионов, а Open Office используется в 26 субъектах, но продолжает медленно исключаться из региональных списков.

Как отмечают в комитете по цифровизации образования АРПП, в 2026 г. возник парадокс импортозамещения – рост используемости российских ОС в составе с LibreOffice по умолчанию повлиял на увеличение присутствия этого зарубежного пакета в школах.

«LibreOffice стал “безопасной гаванью” для регионов, которые хотят уйти от MS Office, но опасаются переходить на российское ПО, боясь дополнительных трат на внедрение. Мало кто знает, что и «МойОфис», и «Р7 офис» предоставляются школам бесплатно. Вендоры проводят десятки бесплатных обучающих вебинаров, создают методические материалы, работают с регионами напрямую, но школы все равно не готовы менять устоявшиеся практики», – сказала Анастасия Горелова, глава комитета по цифровизации образования АРПП «Отечественный софт», руководитель программ обучения ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит в ПАО «Ростелеком»).

Еще одной сложностью, которую зафиксировали специалисты по итогам обзора, остается несоответствие между содержанием учебников, ориентированных на MS Office, и реальным выбором регионов. Однако и здесь наметился прогресс, отмечает Анастасия Горелова, ФИПИ уже внес изменения в КИМ 2026 г., обязав использовать в заданиях свободные форматы .ods, .odt, .odp. Это решение напрямую поддерживается российскими офисными пакетами и соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010, что стимулирует в перспективе использование российского ПО.

В целом эксперты АРПП характеризуют рост использования российского офисного ПО в школах в 2026 г. как сдержанный. Ключевая причина – «заточенность» пунктов сдачи КЕГЭ на зарубежное ПО. При этом отсутствуют новые государственные стимулы и техническая поддержка миграции на российское ПО, также недоступны новые учебники и пособия, отражающие целесообразность использования отечественных технологий.

Для того чтобы увеличить рост использования отечественных офисных решений и достичь объема 40–50% к 2028 г., по мнению АРПП, необходимо пересмотреть государственную политику и ввести субсидии, обязательные требования к переходу на российский софт, учебные программы и поддержку в переобучении преподавателей, отказаться от использования операционной системы Windows на пунктах проведения экзаменов и включить «МойОфис» и «Р7 офис» в базовую поставку российских ОС в школы.