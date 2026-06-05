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В жилом комплексе в Дорогомилово создадут единую цифровую экосистему для резидентов

Компания «Аеон Девелопмент» запустит эксклюзивное мобильное приложение жилого комплекса «Ривер Парк Кутузовский», созданное специально для резидентов и интегрированное непосредственно с инженерной и сетевой инфраструктурой комплекса. Приложение формирует цифровую экосистему, объединяющую сервис, безопасность, доступ на территорию и все ежедневные сценарии взаимодействия резидентов с объектом. Особое внимание при разработке уделено высочайшему уровню защиты персональных данных.

В собственном приложении ЖК «Ривер Парк Kутузовский» авторизация осуществляется исключительно в рамках внутренней системы проекта без использования сторонних идентификаторов, что гарантирует высочайший уровень приватности и безопасности персональных данных резидентов. Кроме того, приложение будет работать на серверной инфраструктуре комплекса, подключенной к выделенной проводной сети. Благодаря этому приложение демонстрирует максимальную устойчивость даже при пиковых нагрузках и не зависит от возможных внешних сбоев.

Кроме того, разработчики сделали упор на вопросах доступа на территорию комплекса и безопасности. С помощью мобильного приложения, резиденты смогут оформлять разовые и временные гостевые пропуска для транспорта и посетителей, выбирая удобный идентификатор: QR-код или государственный номер автомобиля. Кроме того, приложение позволит предоставлять доступ родственникам, гостям и персоналу, а также использовать бесконтактный проход через BLE, принимать видеозвонки с домофонов и открывать двери дистанционно.

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Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Все цифровые решения будут функционировать как единая закрытая экосистема, созданная специально для жителей «Ривер Парк Кутузовский»., а также бронировать инфраструктуру и сервисы комплекса. В онлайн-режиме будет доступен просмотр камер видеонаблюдения, а для экстренных случаев предусмотрена быстрая кнопка связи с управляющей компанией и службой охраны. Пуш-уведомления в программе обеспечат мгновенное информирование от управляющей компании по всем важным событиям. Через приложение можно создавать заявки в УК и вести переписку в удобном чате, просматривать начисления, оплачивать услуги в онлайн формате и передавать показания приборов учета. Благодаря интеграции с ГИС ЖКХ все процессы становятся максимально прозрачными и автоматизированными.

«Создание приложения «Ривер Парк Кутузовский» – это не классическое адаптированное решение, а полностью фирменная цифровая экосистема, созданная с нуля для резидентов комплекса. Это большой шаг к формированию премиального сервиса, который позволит резидентам забыть о бытовых вопросах и сфокусироваться на важном. Благодаря цифровой платформе жители смогут решать привычные задачи всего в пару касаний и уделять время своей семье или досугу, не отвлекаясь на мелочи. Вопросы безопасности, оплаты услуг и бронирования сервисов будут доступны в едином окне, что существенно сократит количество затраченных ресурсов жителей», – отметил Юрий Лебедев, директор проекта «Ривер Парк Кутузовский».

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