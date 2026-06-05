CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

Сбербанк и «Ред Софт» объявили о стратегическом партнерстве

Сбербанк и «Ред Софт» объявили о стратегическом партнерстве. Объединив свои ключевые компетенции, компании запланировали глубокую интеграцию искусственного интеллекта в программные продукты с целью создания решений, которые зададут новые стандарты отрасли и обеспечат российским заказчикам доступ к передовым технологиям. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Дарина Краснова, директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка: «Наша синергия — это шаг к формированию технологически сильного будущего России.Мы создаем продукты, способные удовлетворить самые сложные запросы рынка».

Вячеслав Комлев, председатель совета директоров ООО «Ред Софт»: «Сотрудничество со Сбером позволит компании предложить заказчикам еще более функциональные решения. Уверен, вместе мы выведем отечественную разработку на принципиально новый уровень конкурентоспособности».

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров
Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Власти обвинили российскую финтех-платформу в нарушении требований к инсайдерской информации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290