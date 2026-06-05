Сбербанк и Петербургская Биржа договорились развивать сотрудничество в сфере товарных рынков и аналитических сервисов

Сбербанк и Петербургская Биржа подписали соглашение о развитии спотового и срочного товарных рынков. Кроме того, в фокусе внимания — импортозамещение информационно-аналитических сервисов и формирование ценовых индикаторов. Соглашение подписали председатель правления Сбербанка Герман Греф и президент Петербургской Биржи Игорь Артемьев. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Увеличение объема торгов на рынке нефтепродуктов планируется за счет привлечения новых клиентов. Свой вклад в развитие срочного товарного рынка Сбербанк видит в активном поддержании цен в роли маркетмейкера, выступая провайдером ликвидности. Это даст инвесторам и компаниям возможность участвовать в развитии товарных рынков через организованные торги.

Для создания новых товарных индикаторов стороны намерены объединить аналитические данные Сбербанка с возможностями информационно-аналитической платформы SPX.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Основа любого эффективного рынка — доверие. Оно возникает там, где есть понятные правила, прозрачное ценообразование и равные возможности для всех участников. Именно поэтому развитие современных биржевых механизмов имеет значение не только для бизнеса, который получает инструменты управления рисками и планирования инвестиций, но и для экономики в целом. Это соглашение поможет сделать товарный рынок более зрелым, эффективным и привлекательным для участников. В конечном счёте от этого выигрывают все — от производителей и инвесторов до конечных потребителей».

Игорь Артемьев, президент Петербургской Биржи: «Сотрудничество крупнейшего банка и крупнейшей товарной биржи страны открывает широкие возможности для развития финансового и товарного рынков, включая повышение ликвидности, развитие срочного рынка и формирование независимой российской ценовой инфраструктуры. Такая синергия позволит создать условия для формирования независимых ценовых ориентиров и снижения зависимости от иностранных индексов, которые зачастую не отражают специфику и реальную ситуацию в экономике России. Особенно важно, что речь идет не только о развитии биржевой торговли, но и о создании современной аналитической и технологической среды для участников рынка. Объединение экспертизы «Сбера» и возможностей платформы SPX позволит повысить качество рыночной аналитики, прозрачность ценообразования и доступ бизнеса к актуальным данным и инструментам управления рисками».