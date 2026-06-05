«Россети» и МФТИ договорились о долгосрочном научно-техническом партнерстве

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения передовых научно-технических решений. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети».

Планируется взаимодействие при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в рамках создания и развития испытательной базы, экспериментальных и лабораторных центров. Предусмотрена возможность сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации инженерных кадров, что является важной задачей современной энергетики.

«Подписанное сегодня соглашение нацелено на совместную работу по приоритетным направлениям – это системы накопления энергии, постоянный ток, робототехника, цифровое моделирование и искусственный интеллект. Сотрудничество с МФТИ откроет дополнительные возможности для внедрения в электросетевом комплексе России передовых решений и подготовки специалистов, которые будут развивать энергетику», – сказал Андрей Рюмин.

«Соглашение с ПАО «Россети» означает для МФТИ стратегический выход на рынок электроэнергетики вместе с крупнейшим технологическим заказчиком. Мы объединяем фундаментальную науку и реальный сектор экономики, чтобы создавать конкурентоспособные российские решения и полностью суверенный технологический пакет. Совместно с группой «Россети» мы создаем на базе МФТИ специализированный центр перспективной энергетики, где студенты и ученые будут работать над прикладными задачами – с выходом на опытные образцы, патентование и последующее встраивание в сетевой комплекс», – отметил Дмитрий Ливанов.