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РОСА и Академия гражданской защиты МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ РОСА и ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» заключили соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и развития инновационной деятельности. Документ предусматривает развитие совместных образовательных программ, подготовку учебно-методических материалов и применение российских программных продуктов в учебном процессе. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В рамках сотрудничества Академия получит 500 лицензий операционной системы «РОСА Хром» для использования в образовательных целях. Благодаря этому они смогут применять отечественную операционную систему при проведении лекций, семинаров, лабораторных и практических занятий, а также при подготовке специалистов, которым в будущей работе потребуются навыки эксплуатации российских программных платформ.

Соглашение также предусматривает разработку учебно-методических материалов по продуктам РОСА, подготовку научных докладов, статей, учебных пособий и иных публикаций, проведение совместных мероприятий, включая семинары, конференции, круглые столы и симпозиумы.

Отдельное внимание в соглашении уделено долгосрочному характеру сотрудничества. Документ рассчитан на пять лет с возможностью продления на тот же срок при отсутствии возражений сторон. Взаимодействие будет строиться на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения и доверия.

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«Для нас важно, чтобы будущие специалисты уже во время обучения получали практический опыт работы с российскими операционными системами и инфраструктурными решениями. Сотрудничество с Академией гражданской защиты МЧС России позволяет выстраивать такую подготовку системно: через учебные материалы, лабораторные занятия, совместные мероприятия и практико-ориентированное применение «РОСА Хром». Это вклад не только в развитие кадрового резерва для ИТ-отрасли, но и в повышение технологической самостоятельности организаций, которым необходимы надежные отечественные программные платформы», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ РОСА.

«Для Академии важно развивать образовательную среду с учетом современных требований к цифровой инфраструктуре и информационной безопасности. Использование «РОСА Хром» в учебном процессе позволит обучающимся получать практические навыки работы с российскими программными продуктами, которые востребованы в государственных структурах, на объектах критической инфраструктуры и в организациях с повышенными требованиями к надежности ИТ-систем. Мы рассматриваем сотрудничество с РОСА как важный шаг в развитии прикладной подготовки специалистов», — сказал Владимир Нестеров, заместитель начальника Академии гражданской защиты МЧС России (по учебной работе) — начальник центра (учебно-методического).

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