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«Ред Софт» и «Чистая Энергия» заключили меморандум о технологическом партнерстве

ООО «Ред Софт» и ООО «Чистая Энергия» подписали меморандум о технологическом партнерстве, направленный на развитие совместимых российских ИТ-решений для промышленности, строительства и инфраструктурных отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Документ подписали генеральный директор ООО «Ред Софт» Максим Анисимов и генеральный директор ООО «Чистая Энергия» Денис Кузнецов.

Стороны договорились о развитии технологической совместимости продуктов, проведении совместного тестирования решений, обмене технической экспертизой и формировании интеграционных сценариев применения.

Максим Анисимов, генеральный директор «Ред Софт»: «Партнерство с компанией “Чистая Энергия” — это шаг к формированию устойчивой экосистемы российских цифровых решений для промышленности и строительства. Мы видим высокий потенциал в интеграции Bimar System с продуктами «Ред Софт» и уверены, что совместные испытания и технологическая работа позволят ускорить появление полностью совместимых и надёжных отечественных решений для заказчиков.»

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Денис Кузнецов, генеральный директор «Чистой Энергии»: «Сотрудничество с «Ред Софт» открывает для нас возможность вывести Bimar System на новый уровень технологической совместимости с российской ИТ-инфраструктурой. Для нас важно, чтобы цифровые решения в строительстве и промышленности работали стабильно в отечественной программной среде и отвечали требованиям крупных индустриальных заказчиков.»

В рамках партнерства планируется проверка совместимости операционной системы «Ред ОС» и программных продуктов «Ред Софт» с платформой Bimar System, разработанной «Чистой Энергией», а также тестирование новых версий решений и подготовка демонстрационных сценариев для заказчиков.

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