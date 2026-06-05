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Ozon планирует открыть в России 15 новых логистических комплексов в 2026 году

С начала 2026 г. Ozon запустил 5 крупных логистических центров. В планах компании ввести в эксплуатацию еще 10 комплексов в России до конца года — как крупных фулфилмент-центров полного цикла, так и объектов для размещения и обработки крупногабаритных товаров. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

«За ростом онлайн-покупок всегда стоит простая вещь — желание людей быстро и удобно получать нужные товары, где бы они ни жили. Сегодня логистика Ozon уже охватывает 130 млн россиян, и мы продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы доставка становилась еще быстрее, а покупки — еще доступнее, в том числе для жителей небольших населенных пунктов», — сказал Игорь Зимин, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon.

Логистические центры Ozon уже открыты в Нижегородской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Красноярском крае и поселке Ватутинки в Новой Москве. Общая площадь складов после выхода на полную мощность превысит 400 тыс. кв. м. по полу. На складах можно разместить порядка 20 млн товаров совокупно, а ежедневно они могут обрабатывать свыше 4 млн заказов. Инвестиции компании в технологическое обеспечение и ИТ-инфраструктуру объектов превысили 23 млрд руб.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Во второй половине 2026 г. Ozon продолжит развивать инфраструктуру и планирует запустить склады в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской и Челябинской областях, а также в Краснодарском, Пермском, Приморском краях. Общая площадь этих складов превысит 850 тыс. кв. м. по полу. Здесь можно будет разместить совокупно более 150 млн товаров и ежедневно обрабатывать свыше 5 млн заказов. Общие инвестиции в технологическое обеспечение и IT-инфраструктуру этих складов превысят 10 млрд руб.

К настоящему моменту инфраструктура Ozon включает 55 фулфилмент-центров и около 160 хабов доставки в ключевых регионах страны и за рубежом. Ежедневно на логистических объектах осуществляется около 55 млн операций с товарами и проходит более 23 млн отправлений в логистику.

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