CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила связью Зеленый остров

МТС обеспечила полное LTE-покрытие на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров», включая парк развлечений «Вокруг света». В результате запуска нового телеком-оборудования скорость интернета в популярной локации увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Парк «Зеленый остров» – это популярное пространство для семейного отдыха, спорта и развлечений. Здесь находятся многочисленные аттракционы и самое высокое колесо обозрения за Уралом, кафе и летние площадки, пункты проката велосипедов и катамаранов. Также в зоне покрытия находится сцена, где проходят масштабные фестивали и выступления популярных артистов, а также работает кинотеатр под открытым небом. Новое телеком-оборудование МТС позволит гостям парка с комфортом пользоваться привычными мобильными сервисами, вести трансляции и совершать видеозвонки в HD-качестве.

«Благодаря Big Dаta мы анализируем популярные у туристов локации и отмечаем возрастающие потребности в скоростном мобильном интернете. Установка нового телеком-оборудования МТС позволяет омичам и гостям города не испытывать цифрового дискомфорта и создает запас емкости сети, чтобы скорость мобильного интернета оставалась высокой даже в часы пиковых нагрузок, например, во время концертов, на которые собираются тысячи человек», − отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Власти обвинили российскую финтех-платформу в нарушении требований к инсайдерской информации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290