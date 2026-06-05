CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«МТС Линк» и Академия наук Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве по созданию ИТ-проектов

«МТС Линк», разработчик платформы для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Академия наук Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие цифровых технологий для научных и образовательных организаций региона. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Партнеры планируют совместно работать над новыми цифровыми продуктами для научно-исследовательских организаций и вузов. В частности, будут созданы рабочие группы по обсуждению форматов и технических требований к таким решениям. «МТС Линк» выступит в этих проектах как эксперт в области цифровых коммуникаций и технологический партнер. Академия наук, со своей стороны, поможет создать условия для максимально эффективного использования современных коммуникационных технологий.

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров
Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров Цифровизация

«Для цифрового развития науки важна коммуникация между исследовательскими командами и экспертным сообществом. Академия наук Республики Татарстан создает условия для такого взаимодействия и помогает превращать перспективные идеи в прикладные проекты. Рассчитываем, что партнерство с «МТС Линк» позволит развивать новые форматы сотрудничества и даст научным организациям региона удобные инструменты для совместной работы», — сказал президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

«В науке важны передовые инструменты на каждом этапе работы: от исследований до командных обсуждений и обмена результатами. В рамках сотрудничества с Академией наук Республики Татарстан мы готовы делиться экспертизой и поддерживать ее проекты технологически: на «МТС Линк» можно проводить заседания и семинары, а также диссертационные защиты без привязки к месту. ИИ-инструменты берут на себя рутинные операции, позволяя уделять больше внимания научной работе. Также ИИ лежит в основе функции автоматической генерации субтитров на 19 языках, в число которых недавно вошел татарский», — сказал генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

Власти обвинили российскую финтех-платформу в нарушении требований к инсайдерской информации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290