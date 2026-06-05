«МТС Линк» и Академия наук Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве по созданию ИТ-проектов

«МТС Линк», разработчик платформы для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Академия наук Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие цифровых технологий для научных и образовательных организаций региона. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Партнеры планируют совместно работать над новыми цифровыми продуктами для научно-исследовательских организаций и вузов. В частности, будут созданы рабочие группы по обсуждению форматов и технических требований к таким решениям. «МТС Линк» выступит в этих проектах как эксперт в области цифровых коммуникаций и технологический партнер. Академия наук, со своей стороны, поможет создать условия для максимально эффективного использования современных коммуникационных технологий.

«Для цифрового развития науки важна коммуникация между исследовательскими командами и экспертным сообществом. Академия наук Республики Татарстан создает условия для такого взаимодействия и помогает превращать перспективные идеи в прикладные проекты. Рассчитываем, что партнерство с «МТС Линк» позволит развивать новые форматы сотрудничества и даст научным организациям региона удобные инструменты для совместной работы», — сказал президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

«В науке важны передовые инструменты на каждом этапе работы: от исследований до командных обсуждений и обмена результатами. В рамках сотрудничества с Академией наук Республики Татарстан мы готовы делиться экспертизой и поддерживать ее проекты технологически: на «МТС Линк» можно проводить заседания и семинары, а также диссертационные защиты без привязки к месту. ИИ-инструменты берут на себя рутинные операции, позволяя уделять больше внимания научной работе. Также ИИ лежит в основе функции автоматической генерации субтитров на 19 языках, в число которых недавно вошел татарский», — сказал генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.