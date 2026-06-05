МТС и правительство Амурской области договорились о развитии цифровых проектов в регионе

МТС сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Амурской области. Ключевыми направлениями совместной работы станут реализация инфраструктурных и социальных проектов на основе цифровых решений МТС в области интернета вещей, роботизации, геоаналитики, облачных технологий и больших данных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор МТС Инесса Галактионова и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Работа МТС и правительства Амурской области будет продолжена в рамках проектов по улучшению качества мобильной связи на всей территории региона. МТС подключит к сети ряд малых и удаленных населенных пунктов в центральной и северной части области, микрорайоны и новостройки городских агломераций Благовещенска и Свободного, а также производственные, культурные и социальные объекты на территории федеральных строек. Продолжится развитие сети волоконно-оптических линий связи с подключением объектов трансграничной инфраструктуры, резидентов ТОР, промышленных площадок в Свободненском, Тындинском, Зейском, Сковородинском, Белогорском округах и Селемджинском районе.

Также МТС и правительство Амурской области заявили о сотрудничестве в развитии экологической инфраструктуры и мониторинга гидрологической обстановки на реках области за счет внедрения цифровых решений. Намечена совместная работа по реализации проектов в сфере облачных технологий, развития центров обработки данных и цифровой трансформации городского хозяйства.

«Амурская область – один из ключевых регионов присутствия МТС в Дальневосточном регионе. Благодаря высокому уровню развития сетевой инфраструктуры МТС и правительство Амурской области системно реализуют совместные цифровые проекты, способствующие развитию экономики региона и повышению качества жизни амурчан. Так, в этом году МТС обеспечила резервную линию связи и развернула indoor-покрытие в аэропорту Благовещенска, а также реализовала цифровой проект в сфере сбережения редких видов птиц. Все это – лишь часть масштабной работы по цифровой трансформации объектов региональной экономики, внедрению передовых технологий, позволяющих оперативно реагировать на современные вызовы. Уверена, реализация намеченных проектов окажет положительное влияние на каждого жителя Амурской области», — отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Цифровая трансформация — важный инструмент развития Амурской области. Ставим перед собой задачи по цифровизации социально значимых направлений — мобильной связи, волоконно-оптической инфраструктуры, доступа в интернет для малых и удаленных населенных пунктов. Сотрудничество с телеком-компаниями поможет нам продвинуться в решении этих задач, особенно на территориях реализации крупных инвестиционных проектов, в новых микрорайонах, а также на объектах трансграничной инфраструктуры», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.