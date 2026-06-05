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МТС и «Пивоварни Бочкарев» договорились о сотрудничестве в области цифровизации производства

МТС и «Пивоварни Бочкарев» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровизации производственных и бизнес-процессов.

В рамках сотрудничества МТС предоставит «Пивоварням Бочкарев» комплекс цифровых решений. Стороны также рассматривают возможности дальнейшего развития сотрудничества в области кибербезопасности, автоматизации и управления производственными процессами на базе ИИ-решений МТС. Отдельные инициативы по этим направлениям находятся на стадии пилотирования.

Сотрудничество направлено на дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры предприятия, повышение эффективности производственных процессов и внедрение современных технологических инструментов. В перспективе стороны рассматривают возможность масштабирования совместных решений на все предприятия холдинга.

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Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Пивоварни Бочкарев» — это предприятие с многолетней историей и высокими стандартами качества. Мы рады расширить наше партнерство и предоставить современные цифровые инструменты, которые помогут компании оставаться конкурентоспособной и развивать новые бизнес-модели. Интеграция ИИ и автоматизации позволит вывести процессы на новый уровень эффективности», — отметил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

«Мы гордимся нашим производством и последовательно инвестируем в его развитие, чтобы оно соответствовало самым высоким современным стандартам. Одним из приоритетных направлений для нас является автоматизация процессов и внедрение цифровых технологий. Партнерство с МТС позволит усилить эту работу благодаря экспертизе компании в области ИТ, инфраструктурных решений и инструментов искусственного интеллекта», — сказала генеральный директор «Пивоварни Бочкарев» Елена Столбовских.

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