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«МегаФон» поможет Оренбургской области перейти на отечественный софт для госсектора

«МегаФон» и правительство региона договорились о развитии отечественных цифровых сервисов для госсектора. В рамках сотрудничества оператор намерен внедрять российское программное обеспечение в работу госорганов, развивать телеком-инфраструктуру региона и современные системы связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Документ закрепили подписями генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Соглашение предусматривает расширение использования отечественного ПО и цифровых сервисов в работе органов власти и подведомственных учреждений. Стороны планируют совместно тестировать новые решения и повышать устойчивость государственных и муниципальных цифровых систем, задействуя инфраструктуру и облачные сервисы оператора. Кроме того, в регионе намерены развивать инструменты кибербезопасности и сети цифровой радиосвязи стандарта DMR.

DMR (Digital Mobile Radio) — открытый цифровой стандарт радиосвязи. Обеспечивает высокое качество звука, защиту от прослушивания и широкие возможности для интеграции с сетями передачи данных

Отдельное внимание будет уделено модернизации инфраструктуры связи. «МегаФон» продолжит работу по повышению доступности телеком-услуг в небольших населенных пунктах региона, а также вдоль федеральных и региональных автодорог и железнодорожных магистралей.

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«Оренбургская область входит в число приоритетных регионов для «МегаФона». Более 20 лет мы последовательно развиваем здесь телеком-инфраструктуру и реализуем проекты в сфере цифровизации промышленности и экологического мониторинга. Сегодня качественная связь и устойчивые электронные сервисы становятся базой для работы предприятий, государственных систем и повседневной жизни граждан. Уверен, что совместная работа позволит создать надежную технологическую основу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы Оренбургской области», — отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«Последовательный переход на отечественные цифровые решения — это вопрос технологической независимости и устойчивости всей системы государственного управления. В Оренбургской области мы уже ведем эту работу: развиваем инфраструктуру связи, расширяем доступ к интернету в малых населенных пунктах, усиливаем защищенность государственных информационных систем. Соглашение с «МегаФоном» позволит ускорить внедрение российских ИТ-решений, повысить качество и надежность государственных сервисов для жителей, а также создать дополнительную основу для цифрового развития экономики региона», — сказал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

За последний год оператор совместно с Минцифры Оренбургской области реализовал два этапа работ в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». В результате голосовая связь и интернет «МегаФона» появились в 50 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее тысячи человек. Также по специальной программе оператор усилил покрытие на участках трассы М-5 «Урал», проходящей в регионе.

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