ГК «Дело» и ГК «Астрал» договорились о цифровизации документооборота в логистике

Группа компаний «Дело» и группа компаний «Астрал» (входит в экосистему «1С») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации документооборота в транспортно-логистической сфере. Документ подписали заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов и директор по развитию бизнеса ГК «Астрал» Степан Терехин. Об этом CNews сообщили представители ГК «Дело».

Соглашение направлено на автоматизацию документооборота и оформления необходимых электронных перевозочных (ЭДО) и экспедиторских документов компаний ГК «Дело» в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

С 1 сентября 2026 г. использование ЭПД станет обязательным для всех участников грузоперевозок. Сотрудничество сторон включает предоставление компаниям ГК «Дело» услуг оператора ЭПД и ЭДО, организацию обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН), сопроводительными ведомостями, заказ-нарядами, путевыми листами, договорами фрахтования и другими перевозочными документами в соответствии с требованиями законодательства России.

Кроме того, стороны намерены обеспечить интеграцию цифровых сервисов ГК «Дело» и учетных систем на платформе «1С:Предприятие» с инфраструктурой оператора ЭПД и ГИС ЭПД.

«Для ГК «Дело» цифровизация транспортного документооборота – один из ключевых элементов повышения качества взаимодействия с клиентами и партнерами. Это не просто соответствие требованиям законодательства, а важный инструмент для ускорения логистических цепочек, повышения их прозрачности и снижения операционных затрат. Сотрудничество с группой компаний «Астрал» позволит нам реализовать полноценное решение в этой области на базе инфраструктуры проверенного оператора, сохранив при этом интеграцию с уже используемыми учетными и цифровыми системами», – сказал заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов.

«Для крупных грузоотправителей и операторов терминалов скорость закрытия документов напрямую влияет на оборачиваемость денежных средств и пропускную способность инфраструктуры. ЭПД позволяет видеть статус перевозки в реальном времени, исключить ошибки и сократить срок закрытия документов с недель до часов. Наша задача в этом партнерстве — обеспечить инфраструктуру оператора ЭПД, которая выдержит реальные операционные нагрузки одного из крупнейших транспортно-логистических холдингов страны», — отметил директор по развитию бизнеса ГК «Астрал» Степан Терехин.