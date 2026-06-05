Cloud X обеспечит вычислительные и ИИ-технологии Ангаро-Енисейского кластера

Cloud X обеспечит вычислительные и ИИ-технологии Ангаро-Енисейского кластера. Соответствующие договоренности зафиксированы в соглашении о сотрудничестве между Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и ООО «Клауд Солюшенс» (Cloud X).

Документ, регламентирующий взаимодействие сторон в рамках реализации планов развития Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов, подписали генеральный директор Фонда «Долина Менделеева» Ксения Шойгу и генеральный директор ООО «Клауд Солюшенс» (Cloud X) Денис Хлебородов.

Соглашение направлено на создание цифровой и вычислительной инфраструктуры кластера. Речь идет о центрах обработки данных, облачной инфраструктуре, мощностях для высокопроизводительных и ИИ-вычислений.

Для Ангаро-Енисейского кластера это соглашение — важный шаг к формированию прикладного цифрового контура. Проект предполагает создание сложных производственных цепочек, что требует вычислительной инфраструктуры, способной работать с большими массивами данных и обеспечивающей высокую скорость обработки. Для практических задач Кластера также потребуются инструменты искусственного интеллекта, позволяющие решать вопросы в области хемоинформатики, геологоразведки, систем проектирования и управления производством в сфере добычи и переработки минерального сырья.

Вычислительная инфраструктура должна стать инновационной основой для работы с данными на всех этапах развития кластера — от анализа сырьевой базы и проектирования технологий переработки до моделирования производственных процессов и управления промышленными объектами. На этой базе могут развиваться инструменты предиктивной аналитики, цифровые двойники агрегатов и технологических процессов, а также решения искусственного интеллекта для проектирования и оптимизации технологических процессов.

«Ангаро-Енисейский кластер строит длинные и сложные технологические цепочки — от сырья и переработки до материалов, компонентов и продукции высоких переделов. Чтобы такие цепочки были управляемыми, нужна инфраструктура, которая позволит рассчитывать технологические процессы, моделировать свойства материалов, проверять инженерные решения до запуска в производство и сопровождать работу сложных промышленных объектов. Инфраструктурную и технологическую базу для решения этих задач мы рассчитываем создать в партнерстве с коллегами из Cloud X. Реализация подписанного соглашения обеспечит создание необходимых вычислительных мощностей, разработку эффективной архитектуры центров обработки данных, построение облачной инфраструктуры и платформ для ИИ-вычислений под реальные задачи проекта», — сказала генеральный директор Фонда «Долина Менделеева» Ксения Шойгу.

В проекте по созданию Ангаро-Енисейского кластера цифровые решения рассматриваются как часть производственной логики проекта. Они будут содействовать связности между исследовательскими, инженерными и промышленными задачами: от проектирования технологий и моделирования параметров будущих производств до сопровождения работы предприятий в единой технологической цепочке.

«Для Cloud X участие в проекте Ангаро-Енисейского кластера — это возможность сделать вклад в формирование опорной цифровой инфраструктуры для отечественной науки, промышленности и экономики данных. Мы создадим геораспределенную инфраструктуру из трех крупных дата-центров нового поколения, способных обеспечить масштабируемые и экономически эффективные вычисления для задач искусственного интеллекта, моделирования и обработки больших данных. Эта инфраструктура будет работать в интересах Ангаро-Енисейского кластера и как вычислительная база для крупного бизнеса, промышленности и научных организаций по всей России. Архитектура наших дата-центров и облачной платформы Cloud X позволяют закладывать длинный жизненный цикл таких объектов в условиях быстрого развития вычислительной техники, роста энергоемкости ИИ-нагрузок и развития алгоритмов. Ангаро-Енисейский кластер сформирует устойчивый спрос на высокопроизводительные вычисления», — отметил генеральный директор ООО «Клауд Солюшенс» (Cloud X) Денис Хлебородов.

Стороны договорились об информационном и организационном взаимодействии, обмене аналитическими материалами, проведении рабочих встреч и подготовке совместных предложений и инициатив, направленных на реализацию концепции кластера.