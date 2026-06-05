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Аэропорт Пулково и ЦБТ расширяют географию перелётов доступных по биометрии: сервис заработает на десятках новых направлений

Аэропорт Пулково и сервис «Мигом» (ЦБТ) объявили о запуске нового этапа проекта по применению биометрического доступа в аэропорту. С 8 июня 2026 г. в аэропорту Пулково пройти предполётные процедуры и подняться на борт по биометрии можно будет на рейсах в десятки городов России. Сервис «Мигом», работающий на базе Единой биометрической системы (ЕБС), масштабируется с пилотного маршрута Санкт-ПетербургМосква на всю внутрироссийскую сеть направлений национального перевозчика «Аэрофлот».

С 8 июня биометрический проход станет доступен пассажирам рейсов из Санкт-Петербурга по целому ряду направлений, среди которых Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Сочи, Уфа, Калининград, Мурманск, Минеральные Воды и другие города. Рейсы с опцией биометрической идентификации выполняют авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот», первыми запустившие биометрическую идентификацию пассажиров на своих рейсах.

География сервиса продолжит расширяться по мере подключения новых авиакомпаний — в перспективе биометрический проход охватит всю внутрироссийскую маршрутную сеть аэропорта.

В Пулково терминалами биометрической идентификации оснащены все выходы на посадку внутренних линий, оборудование настроено и готово к работе.

Быстрое прохождение предполётных проверок на основе сервиса «Мигом» запущено 1 июня 2026 г. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных при покупке билета. Использование сервиса полностью добровольно: пассажир сам выбирает, как пройти на рейс — по паспорту или по биометрии.

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Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Биометрический проход выстроен как единый сценарий: пассажир проходит регистрацию на рейс, вход в чистую зону и посадку, подтверждая личность по лицу. Идентификация выполняется в защищённом контуре государственной системы; биометрические данные хранятся в зашифрованном виде и не передаются аэропорту или авиакомпании.

«Мы видим устойчивый интерес пассажиров к технологии и со своей стороны обеспечиваем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы проход по биометрии был быстрым и комфортным. Это часть нашей стратегии по созданию бесшовной среды в аэропорту. Уже сейчас биометрию для прохода на рейс в Пулково подключают до 50 пассажиров ежедневно, и мы уверены, что популярность сервиса будет расти», — сказал Леонид Сергеев, генеральный директор оператора аэропорта Пулково.

«То, как быстро проект в Пулково прошёл путь от пилотного маршрута до десятков направлений, демонстрирует высокий интерес со стороны отрасли: партнёры видят в биометрии реальный инструмент повышения качества сервиса, а не эксперимент ради эксперимента. Единая биометрическая система позволяет разворачивать сложные инфраструктурные проекты в сжатые сроки и без потери качества. ЦБТ готов масштабировать такие решения настолько быстро, насколько этого требует спрос», — сказал генеральный директор компании «Центр биометрических технологий» Владислав Поволоцкий.

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