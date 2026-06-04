Взрослый BIM для детского сада на 230 мест: крупнейший застройщик Черноземья ОДСК сделал комплексный проект в nanoCAD

Проектная компания «ОДСК-Инжиниринг» при экспертной поддержке группы компаний «Инфарс» спроектировала инженерные системы детского сада на 230 мест в Орле в среде nanoCAD BIM. Конструкции, отопление, вентиляция, теплые полы, индивидуальный тепловой пункт, расчеты, выпуск рабочей документации и проверка коллизий прямым плагином в nanoCAD — выполнены в единой цифровой модели без экспорта-импорта и ручной перерисовки чертежей. Об этом CNews сообщили представители «ОДСК-Инжиниринг».

Объект и ключевая задача проекта

Детский сад на 230 мест в Орле — компактный, но технически насыщенный социальный объект. Здание включает несколько этажей, в том числе минус первый этаж с размещением индивидуального теплового пункта и полный комплекс инженерных систем, включая вентиляцию, дымоудаление, подпор воздуха, отопление, теплые полы. Такой набор систем типичен для детских учреждений, но предъявляет высокие требования к точности расчетов, детализации модели и оформлению документации.

Для проектной команды «ОДСК-Инжиниринг» было принципиально важно сохранить привычную идеологию работы в BIM: вести трехмерную модель на всех этапах проектирования и формировать из нее планы, разрезы, изометрические схемы и спецификации без перехода на сторонние инструменты оформления. Вся документация должна была выпускаться непосредственно из модели, как это было в ранее используемых системах.

Одним из главных требований стало выполнение всего раздела ОВ в едином программном контуре. Компания не хотела дробить вентиляцию, отопление и теплые полы между разными продуктами, чтобы не терять целостность модели, не усложнять обмен данными и не создавать риски расхождений в документации.

Стек программных решений

Платформа nanoCAD использовалась как базовая среда моделирования, работы с файлами формата *.dwg для оформления чертежей и организации коллективной работы.

«nanoCAD BIM Строительство» применялся для создания архитектурно-конструктивной модели, выпуска планов, разрезов, ведомостей и спецификаций напрямую из ЦИМ. В «nanoCAD BIM Вентиляция» сделаны вентиляция, дымоудаление, подпор воздуха, отопление, теплые полы, индивидуальный тепловой пункт. В «nanoCAD BIM Электро», «nanoCAD BIM ОПС» и «nanoCAD BIM СКС» — электрические и слаботочные разделы. Плагин «Менеджер коллизий» (линейка Infars TIM Tools) использовался на проекте для поиска и сопровождения устранения коллизий в среде nanoCAD.

«Других российских программных комплексов, включающих в себя все инженерные и конструктивные разделы проекта, на данный момент попросту не существует», — сказал Владимир Тей руководитель службы проектирования «ОДСК-Инжиниринг»

Результаты реализации проекта

Компания «ОДСК-Инжиниринг» успешно реализовала проект детского сада на 230 мест в Орле, полностью выполнив его в среде российского ПО nanoCAD. Инженеры «ОДСК-Инжиниринг» отметили короткий срок адаптации к программному обеспечению экосистемы nanoCAD и высокое качество обратной связи от разработчиков.

Сейчас объект уже построен и введен в эксплуатацию. Этот проект доказал, что на российском ПО можно вести сложный социальный объект в BIM-среде, сохраняя нужный уровень контроля, выполняя все необходимые расчеты и выпуская документацию по ГОСТ без потери данных.