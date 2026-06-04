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Визуально-языковая модель группы ЦРТ помогает повысить безопасность и комфорт в парке Малевича в Московской области

Группа компаний ЦРТ сообщила о том, что реализует проект по использованию визуально-языковой модели «Визирь.VLM» для повышения безопасности и комфорта в парке Малевича Одинцовского городского округа Московской области. Это первый проект по использованию визуально-языковой модели для повышения эффективности городского управления среди парков страны.

«ИИ через видеокамеры отслеживает все, что происходит в парке. Он не просто фиксирует события – он «понимает», что видит, составляет отчеты и подсказывает, как сделать лучше. ИИ автоматизирует задачи, которые раньше выполнялись вручную. Теперь каждое решение опирается на «цифру», видеофакты и ИИ. Как результат – сокращение неэффективных расходов бюджета, прозрачность отчетности, проактивные изменения инфраструктуры парка, повышение комфорта и удобства посетителей», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Группа ЦРТ реализовала более 550 проектов на основе платформы компьютерного зрения „Визирь“ на объектах спорта, транспорта, в масштабе городов и регионов. Новый тренд — объединение классической видеоаналитики и передовых возможностей генеративного искусственного интеллекта. В технологическом партнерстве с исследователями из подразделения Sber AI «Сбербанка» команда ЦРТ разработала „Визирь.VLM“ — платформу, которая позволяет за секунды получать информацию о состоянии территории, существенно оптимизируя городское управление. Проект по внедрению визуально-языковой модели в парке Малевича подтвердил эффективность современных технологий, и мы приветствуем масштабирование такие решений для обеспечения нового уровня комфорта в парках, городах и регионах», — сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует посещаемость парка через видеокамеры и формирует аналитические дашборды, отображающие загруженность парка, популярность различных локаций, активность посетителей.

Визуально-языковая модель не просто фиксирует события на видео (как классические ИИ-продукты), но и предлагает решения, при этом позволяет задавать любые вопросы на естественном языке, анализирует поведение и предоставляет готовые ответы на вопросы там, где раньше требовалась ручная работа операторов.

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Новое решение помогает найти интересующее событие, оценить прогресс выполнения задачи, сформировать статистику по объектам в кадре, проанализировать перемещения, проверить массив видео на наличие нарушений в архиве, и при этом все результаты могут быть преобразованы в простой и понятный отчет. То, что прежде требовало большого количества времени и внимания, теперь легко реализовать с помощью технологий. Так, к примеру, теперь достаточно задать вопрос об очередях в парке, система проанализирует массив данных и выдаст ответ, подсвечивая зоны для оперативной реакции. Кроме того, система может формировать краткие рекомендации по улучшению парка и при этом учитывает сезон.

Искусственный интеллект помогает на основе объективных данных понимать, как жители пользуются территориями, какие зоны наиболее востребованы, где есть перегрузка инфраструктуры, а где — потенциал для развития.

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