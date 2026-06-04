T2 и Фонд «Сколково» внедрят ИИ в системы управления и мониторинга сети

Т2, российский оператор мобильной связи, и Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) договорились о совместных ИИ-проектах для управления сетью и катастрофоустойчивого мониторинга. Решения направлены на анализ состояния сети в режиме реального времени, предиктивную аналитику для обнаружения сбоев и автоматическое устранение инцидентов. Это повысит отказоустойчивость инфраструктуры Т2 и позволит внедрить механизмы смарт-управления сетью. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В фокусе соглашения – внедрение ИИ для повышения устойчивости технической инфраструктуры оператора. Стороны сосредоточатся на решениях для интеллектуальной автоматизации управления инцидентами. Она предполагает внедрение систем на базе предиктивной аналитики и детекции аномалий для раннего обнаружения сбоев. ИИ-решения позволят анализировать сеть в режиме реального времени, прогнозировать деградацию сервисов и предотвращать внештатные ситуации до их влияния на абонентов. Интеллектуальные системы мониторинга могут выполнять полный цикл управления инцидентом – от превентивного обнаружения до автоматического устранения аварийных ситуаций.

Меморандум охватывает другие сферы применения искусственного интеллекта для ключевых процессов телеком-компании. Это совместная разработка «Доверенного ИИ» для защиты критически важных систем и автоматизированного поиска уязвимостей в целях информационной безопасности. Еще одна область использования – клиентский сервис, где коммуникации могут быть автоматизированы с помощью мультимодальных цифровых сотрудников и 3D-аватаров на базе больших языковых моделей (LLM). Соглашение также предполагает внедрение мультиагентных систем и инструментов автоматизации технологических сценариев для ускорения бизнес-процессов в компании.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2: «Технологии ИИ проникают во все процессы компании – от кадровых операций, использования роботов в сервисе до управления сетью и клиентской базой. Мы осознаем все преимущества ИИ для скорости, оптимизации, бизнес-эффективности, но вместе с тем знаем все возможные риски его применения. Мы рады, что сотрудничество с Фондом «Сколково» как с центром компетенций в области ИИ-технологий позволит настроить сбалансированный подход к ним в самых разных бизнес-направлениях компании. При этом в фокусе работы – повышение отказоустойчивости сети с помощью ИИ, что критически важно для предоставления нашим клиентам высокого качества технического сервиса».

Сергей Перов, председатель правления Фонда «Сколково»: «Телекоммуникации – это критическая инфраструктура страны, и ее устойчивость сегодня напрямую зависит от зрелости отечественного искусственного интеллекта. Российские разработчики прошли путь от отдельных продуктов до технологий, готовых отвечать за работу сетей национального масштаба. Сколково в этой работе выступает интегратором – мы собираем вокруг задачи крупного заказчика сильнейшие отечественные команды, а доработку решений ведем совместно со Сколтехом. Партнерство с Т2 для нас – это про технологическую самостоятельность целой отрасли и про надежность связи для миллионов людей, построенную на собственных, а не импортных решениях».