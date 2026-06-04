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«Сколково» и «Сбер2B» создадут три центра НИОКР по разработке решений для бизнеса на базе ИИ

«Сколково» и «Сбер2B» создадут три центра НИОКР по разработке решений для бизнеса на базе искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение о расширении сотрудничества подписали заместитель председателя правления по работе с партнёрами фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Алексей Паршиков и генеральный директор «Сбер2B» Леонид Лишневецкий. Об этом CNews сообщил представитель «Сколково».

Проекты направлены на ускорение создания программных продуктов, повышение эффективности бизнес-процессов и внедрение технологий искусственного интеллекта в различные отрасли экономики. Центры НИОКР сосредоточатся на трёх направлениях работы: платформе прикладных ИИ-навыков для бизнеса, инструменте автоматизации разработки нового поколения и прикладных цифровых решениях для ЖКХ. В рамках этого проекта будут использованы лучшие разработки, хорошо зарекомендовавшие себя в различных бизнес-сценариях, которые помогут создавать адаптированные специально под задачи конкретных клиентов цифровые продукты и сервисы для улучшения производительности команд, работающих над ними.

В рамках платформы прикладных ИИ-навыков для бизнеса компании смогут обмениваться уже разработанными сценариями и адаптировать их под свои задачи. Системы перейдут от выполнения отдельных запросов к самостоятельному решению типовых задач в единой цифровой среде. Платформа объединит заказчиков, разработчиков и специалистов по искусственному интеллекту, обеспечивая полный цикл создания и контроля качества цифровых продуктов, а также повысит эффективность работы команд разработки.

Второе направление сосредоточится на развитии программного решения на базе технологий генеративного ИИ. Работы будут вестись на основе накопленного опыта в сфере автоматизации написания, анализа, тестирования и сопровождения программного кода. Это существенно сократит сроки создания и улучшения программного обеспечения.

В числе перспективных проектов третьего направления ‒ цифровые решения для ЖКХ: голосовые ИИ-помощники для диспетчерских служб, мобильные сервисы для жителей многоквартирных домов и интеллектуальные системы персонализированных рекомендаций по энергосбережению. Решения повысят качество обслуживания граждан и эффективность управления городской инфраструктурой.

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Со стороны aонда «Сколково» задачи центров решают команда wентра внедрения ИИ «Сколково.Скай» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех): научно-исследовательскую часть НИОКР ведёт Сколтех, прикладную разработку и внедрение ‒ «Сколково.Скай».

Максим Мироненко, руководитель центра внедрения искусственного интеллекта «Сколково.Скай», сказал: «Сегодня компаниям нужны не просто ИИ-инструменты, а решения, которые дают измеримый результат и встраиваются в существующие процессы. Ключевая задача ‒ сократить путь от исследования до внедрения. Новые центры НИОКР мы создаём вместе со Сколтехом: его исследовательская база и экспертиза «Сколково.Скай» в области корпоративного ИИ помогут адаптировать разработки под реальные задачи бизнеса и государства».

Леонид Лишневецкий, генеральный директор «Сбер2B», отметил: «Наши новые совместные проекты со «Сколково» предлагают новый подход к использованию искусственного интеллекта в бизнесе. Это партнёрство позволит объединить технологическую, исследовательскую и отраслевую экспертизу для создания востребованных цифровых продуктов, способных решать задачи бизнеса, государства и регионов страны».

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