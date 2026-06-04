CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Sitronics Group обеспечит непрерывную работу системы диспетчеризации ЦОД в Ленинградской области

Sitronics Group сообщила о заключении двухлетнего контракта на техническое обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления ЦОД в Ленинградской области.

Инженеры Sitronics Group обеспечат полный комплекс работ по поддержанию работоспособности, мониторингу и развитию автоматизированной системы диспетчерского управления дата-центром. Контракт предусматривает реакцию на инциденты в режиме 24/7 и регулярное обслуживание всех уровней системы: от полевого оборудования и датчиков до программируемых логических контроллеров и верхнего программного уровня (SCADA).

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам
Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам Телеком

Данный контракт заключен в результате ввода в эксплуатацию системы диспетчеризации для нового модуля ЦОД, и является дополнением к действующей программе технического обслуживания и поддержки систем диспетчеризации сети ЦОД заказчика, распределенных по всей стране.

«Наша задача - гарантировать нулевой уровень простоев и оперативно реагировать на любые изменения в работе систем. Экспертиза и опыт команды Sitronics Group позволят нивелировать риски аварийных ситуаций», - сказал руководитель отдела автоматизации и пуско-наладки Sitronics Group Андрей Бусаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

«РусГидро» и «Ростелеком» защитят энергосистему цифровым суверенитетом

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

РусГидро разместит центр обработки данных на площадке Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Ведущие сотовые операторы ошиблись при внедрении 5G. Пользователи не увидели разницы, они разочарованы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290