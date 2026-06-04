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Серверы Crusader внедрены в инфраструктуру Дальневосточного федерального университета

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о завершении поставки серверного оборудования Crusader для Дальневосточного федерального университета — одного из крупнейших вузов Дальнего Востока России и ключевого научно-образовательного центра Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках проекта университету были поставлены два сервера Crusader для создания отказоустойчивого кластера медицинских информационных систем на базе платформы «1С:Предприятие».

Новое оборудование будет использоваться для обеспечения стабильной и бесперебойной работы медицинских информационных сервисов университета. Построение отказоустойчивого кластера позволит повысить доступность критически важных цифровых систем, ускорить обработку данных и обеспечить непрерывность рабочих процессов.

При выборе серверного оборудования заказчик ориентировался на соответствие техническому заданию, надежность решения и оптимальное соотношение стоимости и производительности. Серверы Crusader были выбраны как решение, отвечающее требованиям по масштабируемости, стабильности работы и готовности к эксплуатации в инфраструктуре с высокой нагрузкой.

Проект реализован в рамках развития ИТ-инфраструктуры университета и модернизации систем, обеспечивающих работу медицинских подразделений. Использование современных серверных решений позволит повысить эффективность работы сотрудников и обеспечить устойчивую работу сервисов, критически важных для ежедневной деятельности организации.

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«Сегодня образовательные учреждения и медицинские подразделения предъявляют особенно высокие требования к надежности цифровой инфраструктуры. Серверы Crusader позволяют создавать отказоустойчивые платформы для стабильной работы корпоративных и медицинских информационных систем. Для нас важно, что оборудование полностью соответствует техническим требованиям заказчика и обеспечивает необходимый уровень производительности», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок компании 3Logic Group.

«Развитие медицинских информационных систем требует современной и устойчивой серверной инфраструктуры. Внедрение нового оборудования позволит повысить эффективность внутренних процессов и обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов для сотрудников и пользователей университета», — сказал Виктор Гузь, руководитель проектов Дальневосточного федерального университета.

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