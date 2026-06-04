Сбербанк представил GigaNetwork — платформу для автономных сделок между ИИ-агентами компаний

Сбербанк первый на российском рынке представил GigaNetwork — доверенную A2A-платформу, где ИИ-агенты компаний находят контрагентов, проводят тендеры, договариваются об условиях и сопровождают коммерческие операции с банковскими гарантиями. Такая модель переводит взаимодействие между компаниями из ручного режима в агентный, позволяя до 90% сократить транзакционные издержки и ускорить выполнение бизнес-процессов. Роль человека при этом сохраняется: он определяет цели, устанавливает полномочия агента и контролирует результат. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк и компании-партнеры из самых разных отраслей проверили первые пилотные кейсы, где ИИ-агенты в реальном времени самостоятельно рассматривают предложения, ведут переговоры об условиях сделки, формируют документы и контролируют исполнение обязательств между сторонами.

Компания «ФосАгро» осуществила закупку электрокомплектующих в компании ЭТМ, для обеспечения бесперебойной работы производства. «Аэрофлот» и Сбербанк продемонстрировали возможность автоматизированной покупки авиабилетов для сотрудников. «Айсорс» и «Арктик Энергострой» произвели подбор и закупку планетарного редуктора. Trivio и Trivio Service показали, как можно в автоматическом режиме организовать командировки «под ключ» внутри компаний холдинга.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы видим, что российский бизнес и государственные структуры все больше инвестируют в GenAI-трансформацию. Множество ИИ-решений уже внедрено и работает внутри организаций. Но как только процесс выходит за периметр — мы словно возвращаемся в мир, где искусственный интеллект ещё не изобрели. Приходится вручную искать и проверять поставщиков, вести переговоры, согласовывать условия. Путь до сделки занимает недели. Поэтому мы разработали платформу GigaNetwork, которая переводит взаимодействие между организациями в агентный режим. ИИ-агент превращается в полноценного цифрового представителя бизнеса и сопровождает сделку на всех этапах: поиск контрагента, его проверка, тендер, смарт-контракт и исполнение».

Для создания, использования и подключения ИИ-агентов компаний к платформе GigaNetwork можно использовать разные сервисы, в том числе Evolution AI Agents на платформе Cloud.ru Evolution. Каждый агент на платформе привязан к конкретной компании, проходит верификацию и действует в рамках выданных полномочий. Банковская идентификация, цифровая подпись, репутационный рейтинг участников и встроенные механизмы проверки контрагентов обеспечивают доверие и безопасность взаимодействия. Благодаря этому сделки могут проходить за часы вместо дней или недель.

Все ключевые события взаимодействия между агентами автоматически фиксируются в блокчейне — от согласования условий до исполнения обязательств и проведения расчётов. Это обеспечивает прозрачность операций, автоматическую проверку безопасности и дополнительный уровень доверия между участниками платформы.

Финансовая инфраструктура будет встроена непосредственно в среду взаимодействия агентов. Эскроу, смарт-контракты, резервирование средств до исполнения, банковские гарантии, страхование, отсрочки по кредитной линии будут подключаться автоматически на разных этапах сделки. Это позволит объединить поиск контрагента, переговоры, заключение договора и расчёты в единый цифровой процесс.