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Сбербанк и правительство Петербурга запускают программы цифровой грамотности для учащихся и педагогов

Сбербанк и Правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ закрепляет партнерство Сбербанка и правительства города, которое будет направлено на развитие проектов в сфере внедрения цифровых технологий и современных методов обучения в петербургских школах, организацию профориентации учащихся, а также проведение совместных семинаров и конференций для руководителей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Сегодня «Сбер» сотрудничает со многими ведущими образовательными учреждениями Северо-Запада: мы обучаем цифровым навыкам и учеников, и учителей. Я убежден: образование работает на перспективу — что вложим в детей и педагогов сегодня, то и получим завтра. Именно цифровая грамотность и привычка учиться всю жизнь помогут ребятам оставаться востребованными и самим формировать свое будущее.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Новое соглашение с правительством Санкт-Петербурга — еще один шаг к тому, чтобы каждый школьник раскрыл свой потенциал, каждый педагог повысил квалификацию и показал ученикам: технологии — это пространство для самореализации и творчества».

Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Наше сотрудничество со «Сбером» направлено на то, чтобы помочь учителям использовать технологии и инноваций в ежедневной работе для снятия рутинной нагрузки. Уже сегодня мы достигли конкретных результатов: вместе запустили образовательную программу «Алгоритмики» для обучения детей программированию и цифровым навыкам, учителя используют сервис «Ассистент преподавателя» для подготовки к занятиям и профессионального развития, для студентов медвузов и специалистов в области медицины работает кампус «Школа 21» на базе Центра им. В.А. Алмазова. Сегодня цифровая грамотность — это не просто полезный навык, а фундамент, на котором строится успешное будущее и учеников, и педагогов».

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