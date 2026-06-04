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Ozon и Архангельская область подписали соглашение о развитии логистики в регионе

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения маркетплейс реализует на территории региона крупный инвестиционный проект по созданию логистического комплекса Ozon. Складской объект будет способствовать развитию экономики региона, поддержке малого и среднего бизнеса и создаст в области новые рабочие места. А покупатели, число которых на платформе продолжает расти, смогут более оперативно и удобно получать заказы в шаговой доступности.

Логистический центр планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2027 г. Он будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. Площадь комплекса превысит 50 тыс. кв. м. по полу, включая площадь хаба доставки. В фулфилмент-центре можно будет разместить более 10 млн товаров, а ежедневно он сможет обрабатывать свыше 300 тыс. заказов. Инвестиции Ozon в технологическое обеспечение и ИТ-инфраструктуру логистического центра превысят 1,9 млрд руб.

Число онлайн-заказов на Ozon в Архангельской области по итогам I квартала 2026 г. выросло на 90% год к году — 40% из них доставляются в малые города и села. Сегодня на одного клиента в регионе приходится почти на 60% больше онлайн-заказов, чем годом ранее. Заказы передаются курьерам из хаба доставки в регионе. Покупатели могут получить их с быстрой доставкой курьером либо в свыше 550 пунктах выдачи в Архангельской области в шаговой доступности.

Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес местные производители, их товарооборот за год увеличился почти на 40% и превысил 3,5 млрд руб. Они могут бесплатно разместить свою продукцию на витрине «Сделано в Архангельской области» и бесплатно продвигать товары на 67 млн активных клиентов маркетплейса.

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«Для нас важно, чтобы заказы Ozon быстро и удобно доходили до покупателей — в том числе в отдаленные поселения. Запуск логистического центра в Архангельской области поможет нам сделать доставку для людей еще эффективнее, а местные предприниматели смогут отгружать товары ближе к дому и развивать свой бизнес. Мы ценим поддержку правительства региона и тот системный подход, который помогает создавать условия для роста малого и среднего бизнеса, улучшать сервис для жителей и в целом развивать экономику Поморья», — отметил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин.

Маркетплейс планирует внедрять на логистическом центре современное автоматизированное оборудование. Ozon развивает технологии автоматизации логистики и устанавливает на объектах конвейеры — автоматизированные линии для перемещения товаров, которые могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. А также сортировочные системы — ленточные сортеры и 3D-сортеры, способные обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. заказов в час каждый. Скорость работы сортеров в 2–3 раза превышает скорость ручной обработки товаров. Контролировать все процессы на складах позволяет ИТ-система управления собственной разработки Ozon Tech.

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