На рынок обслуживания критической инфраструктуры выходит новая компания

На рынок обслуживания объектов критической инфраструктуры, в том числе центров обработки данных, выходит ООО «БТО». Компания была основана 30 лет назад и изначально специализировалась на системах пожарной безопасности. В 2026 г. она обновила управленческую команду и сменила стратегический вектор с узкоспециализированного направления на комплексное сервисное сопровождение инженерных объектов с высокими требованиями к надежности. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК.

«Мы наблюдаем растущий спрос именно на этот формат обслуживания. Заказчики все чаще стремятся отказаться от модели с большим количеством подрядчиков или от содержания собственного расширенного инженерного штата в пользу специализированной сервисной компании», — отметил директор БТО Павел Демкин.

В компании полностью обновилась инженерная команда. В ее состав вошли специалисты с опытом более 10 лет работы в одном из крупнейших системных интеграторов. Они обладают компетенциями в обслуживании систем электроснабжения, контроля микроклимата, автоматики, безопасности и другого инженерного оборудования.

Одним из первых стратегических шагов обновленной компании стало заключение соглашения с ДАТАРК. БТО получила сертификат российского производителя модульных центров обработки данных и стала его авторизованным сервисным центром. Кроме того, инженеры БТО уже имеют сертификаты и соответствующие компетенции для обслуживания оборудования Envicool, C3 Solutions и «Парус электро».

Как отметил директор БТО Павел Демкин, в дальнейшем компания продолжит расширять партнерство с ведущими производителями инженерного оборудования на рынке России. В планах — стать мультивендорным сервисным центром.

БТО будет работать с заказчиками из финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, металлургии, горнодобывающей и пищевой промышленности, а также других отраслей, где бесперебойная работа ИТ- и инженерной инфраструктуры имеет критическое значение.