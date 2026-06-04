CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

На рынок обслуживания критической инфраструктуры выходит новая компания

На рынок обслуживания объектов критической инфраструктуры, в том числе центров обработки данных, выходит ООО «БТО». Компания была основана 30 лет назад и изначально специализировалась на системах пожарной безопасности. В 2026 г. она обновила управленческую команду и сменила стратегический вектор с узкоспециализированного направления на комплексное сервисное сопровождение инженерных объектов с высокими требованиями к надежности. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК.

«Мы наблюдаем растущий спрос именно на этот формат обслуживания. Заказчики все чаще стремятся отказаться от модели с большим количеством подрядчиков или от содержания собственного расширенного инженерного штата в пользу специализированной сервисной компании», — отметил директор БТО Павел Демкин.

В компании полностью обновилась инженерная команда. В ее состав вошли специалисты с опытом более 10 лет работы в одном из крупнейших системных интеграторов. Они обладают компетенциями в обслуживании систем электроснабжения, контроля микроклимата, автоматики, безопасности и другого инженерного оборудования.

Одним из первых стратегических шагов обновленной компании стало заключение соглашения с ДАТАРК. БТО получила сертификат российского производителя модульных центров обработки данных и стала его авторизованным сервисным центром. Кроме того, инженеры БТО уже имеют сертификаты и соответствующие компетенции для обслуживания оборудования Envicool, C3 Solutions и «Парус электро».

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Как отметил директор БТО Павел Демкин, в дальнейшем компания продолжит расширять партнерство с ведущими производителями инженерного оборудования на рынке России. В планах — стать мультивендорным сервисным центром.

БТО будет работать с заказчиками из финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, металлургии, горнодобывающей и пищевой промышленности, а также других отраслей, где бесперебойная работа ИТ- и инженерной инфраструктуры имеет критическое значение.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

В ДНР построят первый дата-центр

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

В Московском политехе создан участок сборки электронных устройств для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290