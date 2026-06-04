CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС к началу лета 2026 г. улучшила связь на астраханской набережной

МТС расширила сеть LTE в центральной части Астрахани. Благодаря строительству новой базовой станции средняя скорость мобильного интернета в районе Петровской набережной, 17-й пристани и популярных прогулочных зон выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети в одной из самых посещаемых городских локаций. Улучшения качества связи почувствуют жители близлежащих кварталов, посетители набережной, пассажиры речных прогулочных маршрутов, а также туристы, которые традиционно приезжают в Астрахань в летний сезон.

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров
Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров Цифровизация

Петровская набережная остается одним из главных общественных пространств города. Здесь проходят городские праздники, концерты, спортивные мероприятия и фестивали, а в теплое время года значительно увеличивается число отдыхающих. При развитии сети МТС использует обезличенную аналитику Big Data, которая позволяет учитывать популярность городских пространств, сезонные изменения трафика и транспортные потоки. Такой подход помогает заранее усиливать сеть в местах, где ожидается рост нагрузки на мобильный интернет.

«Летом набережная становится одной из самых популярных точек притяжения в Астрахани как для жителей города, так и для туристов. Мы видим, что потребление мобильного интернета здесь ежегодно растет вместе с посещаемостью общественных пространств. Поэтому перед началом активного сезона отдыха мы усилили сеть в центральной части города, чтобы обеспечить комфортную связь и высокие скорости передачи данных для всех пользователей», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

В ДНР построят первый дата-центр

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

В Московском политехе создан участок сборки электронных устройств для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290